Non perdere l'affare: SteelSeries Arctis Nova 5X IN SCONTO per il Black Friday!

La settimana del Black Friday di Amazon continua a sorprendere con offerte imperdibili. Tra queste, spicca la SteelSeries Arctis Nova 5X, una cuffia da gioco wireless multi-sistema, ora disponibile a soli 99,99€, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo più basso recente di 118,99€.

SteelSeries Arctis Nova 5X, chi dovrebbe acquistarle?

Le SteelSeries Arctis Nova 5X sono progettate per offrire un'esperienza audio di alta qualità su diverse piattaforme, tra cui Xbox, PC, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobili. Grazie ai driver magnetici al neodimio, queste cuffie garantiscono un suono dettagliato con alti chiari, medi precisi e bassi profondi. L'app Arctis Nova 5 Companion consente di sbloccare oltre 100 preset audio personalizzati per giochi come GTA V, FIFA e Call of Duty, permettendo un'esperienza sonora su misura per ogni titolo.

Un aspetto distintivo di queste cuffie è la batteria di nuova generazione che offre fino a 60 ore di autonomia, permettendo sessioni di gioco prolungate senza interruzioni. La funzione di ricarica rapida USB-C consente di ottenere 6 ore di utilizzo con soli 15 minuti di ricarica, assicurando che le cuffie siano sempre pronte all'uso.

La connettività è un altro punto di forza delle Arctis Nova 5X. La tecnologia Quick-Switch Wireless permette di passare facilmente dalla connessione a 2,4GHz al Bluetooth 5.3 con un semplice tocco, facilitando la risposta alle chiamate o l'ascolto di contenuti multimediali durante il gioco. Inoltre, i segnali acustici di notifica tengono l'utente aggiornato sulle chiamate in arrivo mentre è immerso nel gioco.

Il microfono ClearCast aggiornato e completamente retrattile offre una chiarezza superiore, supportando l'audio a 32KHz/16Bit, garantendo comunicazioni cristalline durante le sessioni di gioco. I controlli on-ear, tra cui accensione, mute, regolazione del volume e Quick-Switch per il Bluetooth, sono posizionati direttamente sulle cuffie per un accesso rapido e intuitivo.

Con un design leggero e confortevole, le SteelSeries Arctis Nova 5X sono ideali per lunghe sessioni di gioco. La struttura ergonomica e i materiali di alta qualità assicurano un comfort duraturo, mentre la compatibilità multipiattaforma le rende una scelta versatile per ogni gamer.

Approfittate di questa offerta su Amazon e migliorate la vostra esperienza di gioco con le SteelSeries Arctis Nova 5X. Non dimenticate di visitare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte della settimana del Black Friday per scoprire ulteriori sconti e promozioni.

