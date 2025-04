Nintendo Switch Online è compatibile con Switch 2?

Il 5 giugno 2025 debutta sul mercato Nintendo Switch 2, la nuova console della casa di Kyoto che promette di rivoluzionare ancora una volta l’esperienza di gioco portatile e domestica.

Dotata di una potenza hardware potenziata, supporto alla risoluzione 4K in modalità docked, un nuovo sistema di raffreddamento silenzioso e controller Joy-Con 2 con funzionalità aggiornate, Switch 2 punta a soddisfare i giocatori più esigenti senza perdere di vista la semplicità che ha reso il primo modello un successo planetario.

Tra le novità più attese spiccano anche le cartucce virtuali, il supporto per Game Key Card e la nuova feature GameChat, pensata per trasformare ogni sessione in un'esperienza condivisa con amici anche a distanza.

Ma cosa succede a tutti coloro che già usano Nintendo Switch Online? È necessario sottoscrivere un nuovo abbonamento per sfruttare le funzionalità online su Switch 2? Oppure il servizio è compatibile anche con la nuova console?

Nintendo ha già risposto a queste domande in modo piuttosto chiaro, ma se volete sapere tutto nei dettagli, inclusi vantaggi, upgrade gratuiti e nuove funzionalità esclusive, siete nel posto giusto. In questa guida rispondiamo a tutte le domande più frequenti su Nintendo Switch Online e la sua integrazione con Switch 2.

Posso usare l'abbonamento Nintendo Switch Online su Switch 2?

Sì, Nintendo ha confermato ufficialmente che l’abbonamento a Nintendo Switch Online sarà valido anche su Switch 2. Se siete già abbonati su Switch 1, potrete continuare a usufruire del servizio anche sulla nuova console, senza bisogno di costi aggiuntivi o di sottoscrivere una nuova offerta.

Tra i vantaggi confermati troviamo l’accesso al gioco online, alle funzionalità cloud e alla libreria di titoli classici, che su Switch 2 si arricchisce ulteriormente con i giochi per GameCube, disponibili in esclusiva per i nuovi utenti della console. Tra questi spiccano titoli amatissimi come The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Gli upgrade dei giochi per Switch 2 sono inclusi nell’abbonamento?

Se avete sottoscritto Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, potrete godere anche di upgrade gratuiti per alcuni titoli di Switch 1.

Nintendo ha già confermato che giochi come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom riceveranno aggiornamenti gratuiti per sfruttare le funzionalità avanzate di Switch 2, inclusa la risoluzione migliorata e i caricamenti più rapidi.

Cos'è GameChat e come funziona?

GameChat è una delle novità principali di Switch 2: una funzionalità pensata per chi ama giocare in compagnia, anche a distanza. Attivabile premendo il pulsante C sul Joy-Con 2 destro, GameChat consente di parlare con gli amici durante le partite, condividere lo schermo in tempo reale (anche se si gioca a titoli diversi) e, se si acquista la videocamera compatibile (venduta separatamente a 59,99€), avviare videochiamate vere e proprie.

Fino a 12 utenti possono partecipare a una chat vocale, mentre fino a 4 possono condividere il proprio schermo e il proprio volto. È un modo perfetto per sentirsi sullo stesso divano, anche quando si gioca da città diverse.

Mi serve Nintendo Switch Online per usare GameChat su Switch 2?

Sì, per accedere a GameChat è necessario essere abbonati a Nintendo Switch Online. Tuttavia, per il lancio di Switch 2 Nintendo ha previsto un periodo promozionale: tutti gli utenti potranno provare gratuitamente GameChat fino al 31 marzo 2026.

In questo modo, potrete scoprire se è una feature che fa al caso vostro senza dover spendere nulla.

Che vantaggi offre Nintendo Switch Online?

Nintendo Switch Online è un servizio in abbonamento che offre una lunga serie di vantaggi ai suoi utenti:

Gioco online e chat vocale : potete sfidare amici e giocatori da tutto il mondo nei titoli compatibili e usare l’app ufficiale per dispositivi smart per chattare vocalmente.

: potete sfidare amici e giocatori da tutto il mondo nei titoli compatibili e usare l’app ufficiale per dispositivi smart per chattare vocalmente. Giochi classici : accesso a una libreria di titoli NES, SNES, Game Boy e (con il Pacchetto aggiuntivo) anche N64,Mega Drive e Game Boy Advance. Su Switch 2, potrete accedere anche a una vasta selezione di titoli GameCube.

: accesso a una libreria di titoli NES, SNES, Game Boy e (con il Pacchetto aggiuntivo) anche N64,Mega Drive e Game Boy Advance. Su Switch 2, potrete accedere anche a una vasta selezione di titoli GameCube. Cloud dei salvataggi: potete salvare i vostri progressi online, accessibili da qualunque console dopo aver effettuato il login.

potete salvare i vostri progressi online, accessibili da qualunque console dopo aver effettuato il login. Offerte esclusive : sconti su giochi e accessori, come i controller a tema classico.

: sconti su giochi e accessori, come i controller a tema classico. Upgrade gratuiti (solo con il Pacchetto aggiuntivo): miglioramenti per giochi esistenti su Switch 2

Quanto costa Nintendo Switch Online?

L’abbonamento può essere individuale o familiare, con prezzi accessibili a seconda delle esigenze:

Individuale mensile: 3,99€

3,99€ Individuale trimestrale : 7,99€

: 7,99€ Individuale annuale : 19,99€

: 19,99€ Familiare annuale (fino a 8 account): 34,99€

(fino a 8 account): 34,99€ Annuale con Pacchetto aggiuntivo: 39,99€

Se avete già un abbonamento individuale e volete passare a quello familiare, il sistema calcolerà uno sconto in base ai giorni residui dell’abbonamento attivo.