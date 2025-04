Le cartucce di Switch 1 sono compatibili con Switch 2?

Con l’arrivo di Nintendo Switch 2 previsto per il 5 giugno 2025, una delle domande più frequenti tra i fan riguarda la compatibilità dei giochi fisici: è possibile usare le cartucce della prima Switch anche sulla nuova console?

Fortunatamente, Nintendo ha risposto a questa domanda sul suo sito ufficiale, facendo chiarezza non solo sul supporto alle vecchie cartucce, ma anche sulle nuove tipologie di supporti fisici che accompagneranno Switch 2.

Switch 2 rappresenta un’evoluzione significativa rispetto alla prima generazione, pur mantenendo una forte continuità. Secondo le informazioni ufficiali, la console sarà compatibile con la maggior parte dei giochi già usciti per Switch 1, sia in versione fisica che digitale. Questo significa che non dovrete ricomprare tutti i vostri titoli preferiti: la retrocompatibilità è assicurata, anche se con qualche piccola eccezione.

Allo stesso tempo, però, Nintendo ha deciso di introdurre alcune novità nei formati dei giochi fisici, che non saranno più limitati alle classiche cartucce. Tra queste troviamo le game key card, un’alternativa più simile al digitale, e le cartucce virtuali, che promettono di unire il meglio dei due mondi. Vediamo insieme cosa cambia e come orientarvi tra le nuove opzioni.

Posso usare le cartucce di Switch 1 su Switch 2?

Sì, potete utilizzare le cartucce di Switch 1 sulla nuova console Switch 2 senza alcun problema. La retrocompatibilità è uno dei punti di forza di questa nuova generazione. Se possedete un gioco come Super Mario Odyssey in edizione fisica, potete semplicemente inserire la cartuccia nella nuova console e iniziare subito a giocare, senza dover effettuare download aggiuntivi o conversioni.

Nintendo ha quindi confermato ufficialmente che Switch 2 è compatibile con i giochi per Nintendo Switch, sia in versione su scheda (quindi le cartucce tradizionali) che in versione scaricabile.

Tuttavia, è stato anche segnalato che alcuni giochi potrebbero non essere supportati o non essere pienamente compatibili. Sarà quindi sempre bene controllare le specifiche del singolo titolo, soprattutto nei casi meno recenti o più particolari – come per alcuni giochi che richiedevano l'uso di Nintendo Labo.

Cosa sono le Game key card di Switch 2?

Accanto alle cartucce classiche, Nintendo ha introdotto un nuovo formato fisico chiamato Game key card. All’apparenza simili a una confezione di gioco normale, queste schede non contengono tutti i dati necessari per giocare, ma una semplice “chiave” per scaricare il gioco completo tramite internet.

In pratica, acquistate un’edizione fisica che funziona come un codice digitale, ma richiede comunque l’inserimento della scheda nella console per avviare il gioco.

Sul sito ufficiale Nintendo si legge che «le Game key card sono diverse dalle cartucce normali, poiché non contengono tutti i dati di gioco». Una volta effettuato il download, la card resta necessaria per giocare, proprio come una cartuccia. È una soluzione pensata per ridurre i costi di produzione, pur mantenendo un formato fisico per chi lo preferisce.

Attenzione però: non tutte le confezioni conterranno cartucce vere. I giochi che utilizzano una Game key card saranno chiaramente indicati in copertina, con una fascetta bianca in basso che specifica che si tratta di una copia non completa in formato fisico. Occhio quindi ai dettagli prima di acquistare.

Cosa sono le cartucce virtuali di Nintendo?

Nel 2025, Nintendo ha anche lanciato un’innovazione interessante: le cartucce virtuali. Questo sistema permette di associare una copia digitale di un gioco a un formato che simula una cartuccia fisica, offrendo alcune delle comodità del supporto fisico, anche se il gioco resta digitale.

Le cartucce virtuali possono essere caricate ed espulse dalla console, proprio come se fossero fisiche, e sono pensate per offrire maggiore controllo sulla propria libreria digitale. È anche possibile prestare una cartuccia virtuale a un familiare, come si farebbe con una vera.

Questa funzione è disponibile sia su Switch 1 che su Switch 2 e rappresenta una soluzione ibrida interessante per chi vuole il controllo delle copie fisiche ma la praticità del digitale.