Gli abbonati PlayStation Plus si preparano a vivere un mese di ottobre all'insegna dell'horror e della nostalgia videoludica. Dopo l'annuncio dell'arrivo di Alan Wake 2 per i membri Essential, emergono ora dettagli su una selezione particolarmente ricca di titoli destinati ai tier Extra e Premium, con aggiunte che spaziano dai remake più recenti ai grandi classici del passato. L'offerta si concentra strategicamente sul periodo di Halloween, proponendo esperienze che vanno dal survival horror puro a narrazioni intense e combattimenti iconici degli anni Novanta.

Tra i pezzi forti della lineup, secondo gli ultimi rumor, figura Until Dawn nella sua versione rimasterizzata del 2024, sviluppata da Ballistic Moon e lanciata originariamente su PC e PS5 esattamente un anno fa, nell'ottobre 2024. Questa edizione modernizzata del celebre survival horror interattivo si affiancherà a Silent Hill 2, confermando la volontà di Sony di arricchire il catalogo con esclusive console PlayStation 5 di alto profilo. La scelta di includere questo titolo a dodici mesi dal lancio rappresenta un'opportunità interessante per chi non avesse ancora avuto modo di esplorare questa versione aggiornata del classico.

Prodotto in caricamento

La lista dei nuovi ingressi per il tier Extra non si ferma però ai soli giochi horror. As Dusk Falls, il titolo narrativo firmato Interior Night che era inizialmente un'esclusiva Xbox, farà il suo debutto nel servizio Sony. Disponibile su PS4 e PS5 dal marzo 2024, questo gioco si distingue per il suo approccio cinematografico e le scelte morali che influenzano profondamente la trama. Accanto a questo troviamo V Rising, esperienza d'azione e sopravvivenza a tema vampirico compatibile solo con PC e PlayStation 5, che aggiunge varietà a un'offerta altrimenti dominata dalle atmosfere cupe.

Per quanto riguarda il tier Premium, dedicato ai giocatori più nostalgici, ottobre segna l'arrivo di Tekken 3, pietra miliare dei picchiaduro uscita sulla prima PlayStation nel 1998. Il titolo Namco rappresenta uno dei tre classici annunciati durante lo State of Play di settembre 2024, insieme a Tomb Raider Anniversary e Soulcalibur III. La presenza di Tekken 3 nel catalogo di ottobre è ormai confermata, così come quella di Tomb Raider Anniversary, la cui pagina sul PlayStation Store ne testimonia l'imminente disponibilità.

L'intera selezione sarà accessibile a partire dal 21 ottobre 2025, data che segna l'aggiornamento mensile del catalogo PlayStation Plus. Ricapitolando, gli abbonati Extra riceveranno Silent Hill 2, Until Dawn nella versione 2024, As Dusk Falls e V Rising, mentre i membri Premium potranno godere anche di Tekken 3 e Tomb Raider Anniversary. Non è escluso che ulteriori titoli possano aggiungersi a questo elenco, con l'annuncio ufficiale completo atteso per oggi alle 17:30.