Naviga, gioca e lavora senza limiti grazie a questo tablet Xiaomi, ora IN OFFERTA!

Se siete alla ricerca di un tablet dalle prestazioni eccellenti e dal prezzo accessibile, non potete lasciarvi sfuggire lo Xiaomi Redmi Pad SE, attualmente in offerta su Amazon a soli 167,29€, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo originale di 187€. Questo dispositivo è dotato di uno schermo FHD+ da 11 pollici, ideale per un'esperienza visiva immersiva, supportato da una frequenza di aggiornamento di 90Hz grazie alla tecnologia AdaptiveSync.

Xiaomi Redmi Pad SE, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Redmi Pad SE non è solo potente ma anche progettato per un uso prolungato senza affaticare gli occhi. Grazie alle certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free, potete godervi lunghe sessioni di utilizzo senza preoccupazioni. Con un peso di soli 478g e uno spessore di 7,36mm, è facile da trasportare ovunque, perfetto per chi è sempre in movimento. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori tablet gaming per ulteriori consigli.

Sotto la scocca, il tablet monta il processore Snapdragon 680 da 6nm, che garantisce prestazioni elevate sia per l’intrattenimento che per il lavoro. La batteria da 8000mAh vi permetterà di affrontare l'intera giornata senza dovervi preoccupare della carica, assicurando fino a 14 ore di riproduzione video. Inoltre, con 8GB di RAM e 256GB di memoria espandibile fino a 1TB, avrete tutto lo spazio necessario per archiviare i vostri file e app.

Dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP e di una fotocamera frontale da 5 MP, il Redmi Pad SE è perfetto per scattare foto nitide e partecipare a videochiamate di alta qualità. Il tutto racchiuso in un design elegante e unibody, disponibile in un accattivante colore verde menta. Non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon: il Redmi Pad SE è l’opzione ideale per chi cerca un tablet potente, elegante e conveniente​.

Vedi offerta su Amazon