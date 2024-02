OFFERTA SHOCK! Gioco da tavolo Mysterium a meno di 40€!

Esplorate l'affascinante universo di Mysterium, il gioco da tavolo che vi trasporterà in un'avventura di investigazione e immaginazione. Ambientato in un enigmatico castello, questo gioco collaborativo vi invita a risolvere insieme il caso di un omicidio misterioso, utilizzando la vostra intuizione e interpretando carte illustrate per individuare sospetti, luoghi e oggetti cruciali. Sfruttate subito l'offerta esclusiva proposta da Amazon: oggi potete beneficiare di uno sconto dell'11% e acquistare Mysterium a soli 39,99€!

Gioco da Tavolo Mysterium, chi dovrebbe acquistarlo?

Se state cercando un'esperienza di gioco che combina la fantasia con la deduzione, Mysterium potrebbe essere la scelta perfetta per voi. Questo gioco da tavolo è pensato per i giocatori che amano immergersi in storie misteriose e collaborare in squadra. Ambientato in un castello intriso di enigmi, i giocatori, assumendo i ruoli di medium, lavorano insieme per risolvere un omicidio con l'assistenza di un fantasma le cui comunicazioni si esprimono attraverso immagini suggestive. Adatto per gruppi da 2 a 7 partecipanti e consigliato a chi ha più di 10 anni, Mysterium si rivela una scelta adatta sia per le famiglie che per le serate con gli amici.

Questo gioco soddisfa il desiderio di chi cerca un'attività coinvolgente e stimolante per le serate in compagnia. La durata media di 40 minuti per partita lo rende ideale per chi ama i giochi brevi ma in grado di regalare un'esperienza ricca e profonda. Con 54 carte medium, 84 carte visione e numerosi altri componenti che mantengono il gioco sempre nuovo e interessante, Mysterium promette di diventare un classico sul vostro scaffale dei giochi. Se amate risolvere misteri e comunicare in modo creativo, questo gioco è fatto apposta per voi.

Oggi potete acquistarlo in offerta su Amazon a soli 39,99€, con un risparmio dell'11% sul prezzo originale di 44,99€!

