Boku no Hero Academia, noto in Italia come My Hero Academia, è un manga di target shonen creato nel 2014 da Kohei Horikoshi. Pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump della casa editrice giapponese Shueisha, il manga narra le vicende di un mondo alternativo in cui gli individui possiedono abilità speciali chiamate Quirk. Nel 2016, lo studio d'animazione Bones (rinomato per opere come Fullmetal Alchemist, Eureka Seven, Wolf’s Rain e molte altre) ha avviato la produzione di un adattamento animato. Attualmente, l'anime conta sette stagioni, oltre a vari film originali.

Il capitolo 430, pubblicato il 4 agosto a livello internazionale, ha segnato la conclusione di My Hero Academia: una notizia che Kohei Horkoshi aveva già annunciato da tempo e che aveva suscitato emozioni contrastanti tra i fan: tristezza per la fine di un manga amato da un decennio e curiosità su come Horikoshi concluderà la storia di Izuku Midoriya e dei suoi compagni.

L'ambientazione familiare agli amanti dei supereroi, a cui l'opera si ispira fortemente, unita a una profonda caratterizzazione dei personaggi e un buon bilanciamento tra comicità e parti drammatiche ha permesso a questa serie di prendere naturalmente il posto lasciato vuoto da Naruto, che aveva concluso proprio quando My Hero Academia stava facendo i primi passi. Quello che segue è un'introduzione per coloro che desiderano avvicinarsi al mondo di My Hero Academia, sia attraverso il manga che l'anime. Da questa serie sono poi scaturiti numerosi altri prodotti, tra cui videogiochi, action figure e merchandise di vario tipo. Cominceremo con un'analisi quasi completa dei primi episodi e proseguiremo con la presentazione dei personaggi principali.

My Hero Academia, il prototipo del manga

Kohei Horikoshi, il brillante creatore del manga, emerge come un giovane autore dotato di un talento inesauribile, laureatosi presso la prestigiosa Nagoya University of Arts. Tuttavia, la sua affermazione nel mondo dell'editoria è stata predestinata da un evento notevole nel 2006, quando gli occhi attenti degli editori di Shueisha sono caduti su di lui durante un concorso dedicato a giovani promesse. Questa scoperta preziosa è stata guidata dal suo straordinario One Shot intitolato Nukegara, che ha colto l'attenzione grazie alla sua inventiva narrativa.

La fiamma creativa di Horikoshi non poteva essere confinata, e già nel 2008 si manifestò nuovamente con Boku no Hero, un altro intrigante manga One Shot. In quest'opera, un protagonista noto come Jack Midoriya intraprende una vita da impiegato in un mondo in cui i supereroi sono una realtà palpabile. È in questo punto cruciale che possiamo individuare le prime tracce dell'embrione concettuale di My Hero Academia, un pilastro destinato a raggiungere le vette dell'acclamazione. Questo One Shot potrebbe essere considerato una sorta di pilota ante litteram per la serie che conosciamo oggi. Si fa strada una straordinaria somiglianza nell'aspetto del personaggio principale, poiché l'Izuku che oggi ammiriamo è chiaramente un'evoluzione di quella prima incarnazione.

Horikoshi, autore che ha frequentato le pagine dei manga di Naruto e One Piece durante la sua crescita, ha apertamente rivelato la propria ammirazione per i fumetti americani. Questa influenza si manifesta in maniera palese nell'intreccio narrativo da lui confezionato con cura e passione. I richiami ai fumetti americani sono evidenti e, invero, costituiscono un elemento di spessore che arricchisce l'universo di My Hero Academia, donando alla storia un respiro internazionale e una dimensione trasversale.

Così, nel cammino di Horikoshi, il passato si fonde con il presente, la passione giovanile per i manga si intreccia con l'ispirazione americana, e un talento in erba cresce e si sviluppa fino a divenire un nome ammirato e celebrato nella sfera dell'arte sequenziale. My Hero Academia non è soltanto il risultato di un percorso creativo eccezionale, ma è anche la testimonianza vivente di un'autentica dedizione all'arte della narrazione e all'espansione dei confini dell'immaginazione.

Che cosa è il Quirk?

Tutto ebbe origine in una pittoresca cittadina ubicata nella Cina, dove l'evento straordinario e affascinante di un neonato capace di irradiare luce sconvolse le normali convenzioni. Questo singolare e bizzarro accadimento, tuttavia, fu soltanto il preludio a un fenomeno ancor più stupefacente: l'emergere diffuso di bambini dotati di poteri incredibili, una miriade di capacità fuori dal comune le cui origini sfuggivano a ogni tentativo di comprensione. Ed ecco l'inizio dell'epoca dei Quirk. In un battito di ciglia, l'ottanta percento della popolazione mondiale si ritrovò in maniera misteriosa investita da superpoteri, trasformando quella che una volta era solo fantasia in un'ordinarietà sorprendente. Sforzatevi di immaginare quale caos potesse insorgere in un mondo popolato da tali abilità straordinarie. Di fatto, con la comparsa dei Quirk, i livelli di criminalità conobbero un'impennata senza precedenti, scatenando un nuovo ordine di conseguenze. In risposta, emersero nuove professioni finanziate e sostenute dai governi, destinate a porre rimedio a questa sfida senza precedenti. E così, sotto la luce delle circostanze, sorse la figura eroica dei Supereroi. Agenzie private e coalizioni di individui coraggiosi, ispirati da quelle icone che un tempo dimoravano esclusivamente nelle pagine dei fumetti, presero forma. Questi individui, noti come Pro Hero, diventarono i paladini della giustizia, pronti ad affiancare e collaborare con le forze dell'ordine per sconfiggere l'ombra minacciosa dei Villain. E in questo paesaggio straordinario si snodano le giornate nel mondo di My Hero Academia, dove la quotidianità è intrecciata a un surrealismo vibrante. È ormai normale che un gigante possa ridisegnare l'aspetto di interi quartieri, che un comune cittadino si trovi impotente di fronte a tali eventi, ostacolato nel suo tragitto quotidiano. E tuttavia, è ancor più consueto che un gruppo di eroi si lanci coraggiosamente nella mischia, impiegando abilità uniche come quelle di Kamui Shinrin, il cui ingresso in scena compare già nel primo emozionante episodio, dove il controllo e la trasformazione degli arti in legno si rivelano un potente strumento per affrontare l'imprevedibile. Midoriya Izuku, le origini Izuku Midoriya emerge come uno studente comune, immerso in un mondo di coetanei che brillano di abilità sovrumane. Questo quadro potrebbe sembrare ordinario, ma ciò che rende straordinario il suo percorso è il fatto che Izuku sia figlio di genitori appartenenti alla quarta generazione di possessori di Quirk. Mentre sua madre possiede il dono di attrarre piccoli oggetti verso di sé e suo padre può evocare fiamme ardenti, a Izuku viene diagnosticata la mancanza di qualsiasi forma di potere, una situazione resa ancor più complessa da una mutazione genetica che ostacola lo sviluppo delle abilità. Questo colpo di scena iniziale, considerando che Izuku ha proprio All Might come eroe e fonte di ispirazione, genera inizialmente uno shock, ma la sua determinazione affermerà presto la sua resilienza, portandolo verso strade inaspettate. Come autentico appassionato di cultura nerd, Izuku dedica anni alla meticolosa analisi di ogni tipo di Quirk e di eroe, annotando con cura ogni dettaglio nel suo prezioso taccuino. La vita di Izuku prende una svolta inaspettata quando, un giorno, tornando a casa dalla scuola, si imbatte in un villain dotato della capacità di trasformarsi in qualsiasi forma liquida. Attaccato da questa minaccia, fortunatamente Izuku trova soccorso in una figura iconica: All Might. L'eroe numero uno, con un unico e poderoso colpo, mette fine alla minaccia, intrappolandola in bottiglie di cola appena acquistate. In un momento destinato a cambiare il corso del destino di Izuku, mentre All Might si prepara per un imponente salto, il giovane studente si aggrappa alle sue gambe, trovandosi improvvisamente sospeso in aria insieme all'eroe. I due si ritrovano a parlare su un tetto nelle vicinanze, e in un momento di sincerità e vulnerabilità, Izuku pone la domanda che brucia nella sua mente: è possibile diventare un eroe senza possedere un Quirk? Da questo punto cruciale, l'incontro con All Might spingerà Izuku lungo un sentiero di trasformazione profonda, dando inizio a un viaggio che cambierà la sua vita per sempre.