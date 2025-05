Manga Plus è un servizio di streaming di manga offerto da Shueisha, una delle principali case editrici di manga in Giappone. Il servizio è stato lanciato il 17 gennaio 2019 ed è disponibile gratuitamente per gli utenti in tutto il mondo (ad eccezione di alcuni paesi con restrizioni geografiche). Il 04 Ottobre 2023 viene presentato Manga Plus Max, un servizio in abbonamento premium con alcune funzionalità aggiuntive.

Manga Plus è focalizzato principalmente sui manga pubblicati sulla rivista Weekly Shōnen Jump, che è una delle riviste manga più popolari e influenti in Giappone. Weekly Shōnen Jump è conosciuta per aver lanciato e ospitato molti manga di successo, soprattutto appartenenti al genere shōnen, come ad esempio One Piece, Naruto, Dragon Ball, My Hero Academia e molti altri.

Il servizio Manga Plus offre agli utenti la possibilità di leggere i capitoli più recenti di vari manga pubblicati su Weekly Shōnen Jump in maniera del tutto legale. L'aggiornamento dei capitoli avviene contemporaneamente al Giappone, fornendo agli appassionati di manga di tutto il mondo l'opportunità di seguire le ultime avventure dei loro personaggi preferiti.

Come funziona Manga Plus?

Manga Plus è un servizio di streaming di manga fornito dalla casa editrice giapponese Shueisha. Consente ai lettori di accedere sempre ai primi tre capitoli e ai tre più recenti di vari manga, in particolare quelli pubblicati sulla celebre rivista Weekly Shōnen Jump. Recentemente è stata introdotta la possibilità di leggere tutti i capitoli intermedi di un'opera, ma solamente una volta, pertanto, una volta letti, non sarà più possibile fruirne quindi per leggere l'intera serie, sarà necessario trovare altre fonti o acquistare i volumi fisici. Resta immutata la possibilità di leggere i primi e gli ultimi tre.

La traduzione multilingue è un elemento chiave che rende Manga Plus un servizio di streaming di manga estremamente accessibile e apprezzato in tutto il mondo. Grazie alla traduzione di vari capitoli in diverse lingue, Manga Plus supera le barriere linguistiche, consentendo a un vasto pubblico internazionale di apprezzare le storie dei manga senza dover conoscere il giapponese.

Questo aspetto è di fondamentale importanza poiché il manga ha un enorme seguito a livello globale, e milioni di lettori al di fuori del Giappone desiderano seguire le avventure dei loro personaggi preferiti. La traduzione multilingue permette a lettori di diverse nazionalità e culture di accedere a contenuti che altrimenti sarebbero inaccessibili per coloro che non parlano giapponese.

La presenza di diverse lingue, come l'inglese, lo spagnolo, il cinese e altre, rende Manga Plus una piattaforma inclusiva che rispetta e soddisfa le preferenze linguistiche dei lettori di tutto il mondo. Ciò ha contribuito notevolmente a diffondere la popolarità dei manga a livello internazionale e ha favorito la creazione di una comunità globale di fan appassionati.

La traduzione multilingue dimostra il costante impegno di Shueisha nel fornire un'esperienza di lettura ottimale per i lettori internazionali, e mostra rispetto per il loro supporto verso le opere degli autori giapponesi. L'accessibilità delle traduzioni permette a Manga Plus di costruire un legame forte tra i fan di diverse parti del mondo e l'industria del manga, creando un ambiente favorevole per la diffusione e l'acquisizione di nuovi lettori.

La home page di Manga Plus, vi propone, in ordine temporale, gli ultimi capitoli dei manga appena rilasciati. Sono inoltre presenti ulteriori menù che vi consentono di poter ricercare le vostre preferenze e di farvi notificare dall'applicazione quando un nuovo capitolo di quel manga viene rilasciato. Il rilascio dei nuovi capitoli avviene in contemporanea con tutto il mondo, quindi si avrà la possibilità di poter leggere i capitoli dei vostri personaggi preferiti senza timore di incorrere nei leak o spoiler che spesso si rischia di trovare sui social. E' inoltre possibile vedere una classifica con i manga più letti del momento.

Su che dispositivi?

Manga Plus è utilizzabile su diverse piattaforme. È accessibile tramite il sito web ufficiale, che è compatibile con la maggior parte dei browser su computer e dispositivi mobili. Inoltre, è disponibile un'app ufficiale gratuita per dispositivi mobili, che può essere scaricata sia su dispositivi iOS (iPhone e iPad) tramite l'App Store, sia su dispositivi Android tramite il Google Play Store. Questo consente ai lettori di accedere ai capitoli dei manga in modo comodo e semplice sia da casa che in movimento, garantendo un'esperienza di lettura ottimale su diverse piattaforme digitali.

Manga Plus, è gratis?

Leggere su Manga Plus, ha dei costi? Potrebbe sembrare strano pensare di sfogliare gratuitamente i capitoli più recenti dei vostri manga preferiti, ma la sorprendente verità è che Manga Plus è completamente gratuito. Sì, avete letto bene! Questo servizio fornito da Shueisha offre agli appassionati lettori di manga l'opportunità di accedere gratuitamente ai capitoli dei manga più recenti, senza alcuna sottoscrizione o costo associato. Ora potresti chiederti come sia possibile e perché Manga Plus offre questa generosa opportunità. Ma quale motivo si cela dietro questa scelta?

Il motivo per cui Manga Plus è gratuito risiede nel suo intento di fornire un'esperienza di lettura legale e ufficiale per i fan di manga di tutto il mondo. Shueisha, la casa editrice dietro Manga Plus, ha scelto di rendere i capitoli più recenti dei manga accessibili gratuitamente per diversi motivi strategici e di marketing. Offrendo i capitoli più recenti gratuitamente, Manga Plus attira l'attenzione dei lettori verso le nuove serie e le storie in corso. Questo aiuta a promuovere le opere degli autori emergenti e di quelle meno conosciute, consentendo loro di raggiungere un pubblico più vasto e di guadagnare popolarità.

Facilitando l'accesso ai capitoli più recenti, Manga Plus attira nuovi lettori e costruisce una fanbase più ampia per i vari manga. Più lettori scoprono e si appassionano alle storie, maggiori sono le probabilità che diventino fan fedeli e potenziali acquirenti dei volumi fisici o di altre edizioni dei manga. Manga Plus è un modo per supportare gli autori e l'industria del manga. Offrendo un'opzione legale e gratuita per leggere i capitoli, i lettori possono sostenere i creatori delle opere, incoraggiandoli a continuare a produrre contenuti di qualità.

Recentemente, l'editore, ha lanciato MANGA Plus Max, un servizio di abbonamento premium che permette agli utenti di esplorare una collezione ancora più ampia di manga, con funzionalità esclusive e un'esperienza di lettura ottimizzata ad un costo contenuto.

Immagine di copertina tratta dal sito internet shonenjump.com/mangaplus/whatismangaplus