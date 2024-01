Questo mouse gaming wireless Logitech oggi vi costa MENO della metà! (-51%)

Per gli appassionati di gaming che aspirano a unire prestazioni elevate a un design innovativo, il mouse gaming wireless Logitech G305 LIGHTSPEED rappresenta un'opportunità da non perdere. Attualmente disponibile su Amazon a un prezzo incredibilmente vantaggioso di soli €36,99, rispetto a quello originale di €74,99, questo mouse è l'investimento perfetto per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco senza gravare sul portafoglio. Con uno sconto del 51%, il Logitech G305 non è solo un accessorio, ma un vero e proprio upgrade per ogni setup gaming.

Logitech G305 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato del sensore ottico top di gamma HERO, il mouse gaming wireless Logitech G305 LIGHTSPEED promette una sensibilità che raggiunge i 12.000 DPI e una notevole efficienza energetica, fino a 10 volte superiore rispetto ad altri modelli sul mercato. Con una sola batteria AA, potrete godere di fino a 250 ore di gioco continuo senza il timore di interruzioni improvvisa. Il suo design ultraleggero, con un peso di soli 99 grammi, vi garantirà una maneggevolezza senza confronti.

A tutti coloro che cercano un'esperienza di gioco fluida e senza lag, il Logitech G305 con la tecnologia LIGHTSPEED è la scelta ottimale, fornendo una velocità di aggiornamento di soli 1 ms. In aggiunta, la convenienza di portare il proprio dispositivo di alta qualità ovunque si desideri è assicurata dalla forma robusta e compatta del mouse e dal ricevitore nano USB integrato che lo rendono ideale sia per sessioni di gioco su computer fisso che per spostamenti frequenti.

L'offerta inerente al mouse gaming wireless Logitech G305 LIGHTSPEED rappresenta una scelta eccellente per i videogiocatori che ricercano prestazioni ottimali senza il fastidio dei cavi. Con un risparmio notevole dal prezzo originale di €74,99 a soli €36,99, questo mouse abbina qualità e convenienza.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!