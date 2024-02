Cooler Master MM720: performance e leggerezza a un PREZZO IMBATTIBILE! (-31%)

Per gli appassionati di gaming su PC, ecco una proposta irrinunciabile: il mouse gaming Cooler Master MM720. Con un design ottimizzato che unisce le migliori caratteristiche dei modelli MM710 e Spawn, questo mouse è ora disponibile su Amazon a soli 41,31€, ben al di sotto del suo prezzo abituale di 59,99€. Approfittate di questo sconto del 31% per un mouse che garantisce prestazioni elevate e un'ergonomia senza pari.

Mouse gaming Cooler Master MM720, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Cooler Master MM720 si rivela la scelta ideale per i videogiocatori che richiedono un mouse leggero ma potente. Con una presa 'claw grip' progettata per i destrorsi, assicura un comfort duraturo anche nelle sessioni di gioco più lunghe. Grazie al suo peso di solo 49 grammi, consente movimenti rapidi e precisi, esaltando l'esperienza di gioco.

Il cuore di questo mouse è il sensore ottico PixArt PMW3389, che con i suoi 16.000 DPI fornisce una precisione di tracciamento eccezionale. Gli switch ottici del mouse sono progettati per resistere fino a 70 milioni di clic, offrendo una durabilità straordinaria.

Con illuminazione RGB personalizzabile e impostazioni regolabili tramite il software MasterPlus, il Cooler Master MM720 si adatta perfettamente alle esigenze e allo stile di ogni giocatore. Il cavo Ultraweave, estremamente flessibile, elimina ogni possibile disturbo durante il movimento.

Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di migliorare la vostra esperienza di gioco con il Cooler Master MM720, ora offerto a un prezzo eccezionale di soli 41,31€. Un mouse che combina leggerezza, ergonomia e prestazioni elevate, ideale per tutti i gamer che cercano l'eccellenza in ogni partita.

