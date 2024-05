Mouse con cuffie e tastiera Trust Gaming a 40€: set IMPERDIBILE!

Trust Gaming propone oggi il suo set con mouse, tastiera, cuffie e tappetino, disponibile su Amazon al prezzo speciale di 39,99€ anziché 48,49€, consentendo un risparmio del 18%. Questo kit 4-in-1 offre tutto il necessario per migliorare la propria esperienza di gioco, unendo stile, comfort e precisione. La tastiera gaming è dotata di illuminazione LED multicolore e design resistente ai liquidi, mentre le cuffie garantiscono ore di gioco confortevoli grazie ai cuscinetti over-ear e ai potenti driver da 50 mm. Il mouse con 6 pulsanti programmabili assicura una personalizzazione elevata e il tappetino è ottimizzato per precisione e controllo fluidi. Un’occasione da non perdere per completare la propria postazione gaming con accessori di qualità a un prezzo vantaggioso.

Set Trust Gaming 4 in 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set è una soluzione completa e conveniente per chi si avvicina al mondo del gaming su PC o Laptop e cerca un equipaggiamento adattabile a diverse tipologie di giochi. Grazie alla tastiera con funzionalità anti-ghosting e illuminazione LED multicolore, questo bundle soddisfa le esigenze di chi desidera un'esperienza di gioco non solo performante ma anche esteticamente piacevole. Il mouse con pulsanti programmabili e regolazione della velocità DPI garantisce precisione e adattabilità, elemento cruciale per gli appassionati di FPS o MMO. Le cuffie over-ear, complete di microfono, offrono comfort per sessioni prolungate e un'immersività audio che arricchisce ogni partita. Completando il quadro, il tappetino ottimizzato promette un controllo fluido e preciso del mouse.

Consigliato per i neofiti del gaming tanto quanto per gli appassionati alla ricerca di un kit completo senza spendere una fortuna, il set Trust Gaming offre un valore aggiunto se volete vivere un'esperienza di gioco coinvolgente senza compromettere la qualità. Che siate giocatori occasionali o abituali, questo set vi garantirà ore di confort e prestazioni al top. È la scelta ideale per rigenerare la propria postazione gaming o per un regalo apprezzato da ogni gamer.

Attualmente in offerta a 39,99€, rispetto al costo originale di 48,49€, il set Trust Gaming offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. È una scelta consigliata per chi cerca un pacchetto completo per migliorare la propria esperienza di gioco su PC o laptop, con una combinazione vincente di prestazioni, stile e comfort.

Vedi offerta su Amazon