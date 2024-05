Friggitrice ad aria Moulinex con doppio cestello a 150€!

Se state cercando una friggitrice ad aria di qualità, state leggendo l'offerta giusta. La versatilità è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la capacità di cuocere più alimenti contemporaneamente. La friggitrice ad aria con doppio cestello Moulinex Dual Easy Fry EZ9018 è molto apprezzata. Attualmente in offerta su Amazon a soli 149,99€ invece di 179,99€, questa friggitrice offre non solo un prezzo competitivo, paragonabile a molte altre friggitrici, ma soprattutto il notevole vantaggio del doppio cestello.

Moulinex Dual Easy Fry EZ9018, chi dovrebbe acquistarla?

La Moulinex Dual Easy Fry EZ9018 rappresenta la scelta ideale per chi cerca efficienza e rapidità nella preparazione dei pasti, senza compromettere il gusto e la salute. Con una capacità di 8,3 litri e il doppio cestello, consente di cuocere due pietanze contemporaneamente, ideale per famiglie numerose o per chi ama organizzare cene con amici. Grazie alla tecnologia ad aria calda, garantisce piatti gustosi con fino al 99% di grassi in meno, promuovendo uno stile di vita più sano.

I 7 programmi di cottura preimpostati semplificano la preparazione di una vasta gamma di ricette, dall'arrosto alle verdure, mentre la tecnologia Extra Crisp assicura risultati sempre croccanti e dorati. La sua efficienza energetica la rende ottimale per l'ambiente e per le bollette elettriche, consumando fino al 70% di energia in meno rispetto ai forni tradizionali.



La friggitrice Moulinex Dual Easy Fry EZ9018 si adatta perfettamente a chi non vuole compromessi tra comodità, salute e sapore. Con un prezzo attualmente ridotto a soli 149,99€ invece di 179,99€, rappresenta un'opportunità da non perdere per migliorare e rendere più versatile la propria cucina.

Vedi offerta su Amazon