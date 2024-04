Moto-mech Transformer di Sora NINJAGO LEGO in OFFERTA su Amazon!

Il set Moto-mech Transformer di Sora di NINJAGO LEGO è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 39,90€, rispetto al costo originale di 47,99€, permettendovi di risparmiare il 17% sull’acquisto. Questo set 2in1 offre un'imperdibile opportunità per i fan di NINJAGO di possedere un action figure mech trasformabile in una velocissima moto ninja, completa di spade dorate e shooter. Con 3 minifigure incluse e 384 pezzi, è perfetto per ricreare le emozionanti avventure della serie TV LEGO Ninjago: La rivolta dei draghi (Dragons Rising). Un regalo ideale per bambini dai 8 anni in su e per tutti i fan dell'universo NINJAGO.

Set Moto-mech Transformer di Sora - NINJAGO LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set Moto-mech Transformer di Sora di NINJAGO LEGO è un prodotto ideale per i giovani fan della serie TV Dragons Rising Con i suoi 384 pezzi, questa creazione 2-in-1 offre non solo il piacere della costruzione, ma anche la possibilità di ricreare avventure entusiasmanti e battaglie mozzafiato proprio come nella serie televisiva. È perfetto per i bambini a partire dagli 8 anni in su che desiderano immergersi in scenari di gioco creativi, trasformando un mech in una moto veloce armata e pronta all'azione.

Grazie alla presenza di 3 minifigure dotate di accessori, il set consente di dar vita a narrazioni intricate e di esplorare la fantasia attraverso il gioco di ruolo. Rappresenta un’opportunità da non perdere per arricchire la collezione di giovani costruttori e appassionati della saga NINJAGO.

Disponibile al prezzo speciale di 39,99€, rispetto al costo originale di 47,99€, il set Moto-mech Transformer di Sora di NINJAGO LEGO rappresenta un'opportunità imperdibile per regalare ore di divertimento ai giovani fan delle costruzioni LEGO. Questo set ricco di dettagli e con una trasformazione unica dal mech alla moto incoraggia la narrazione e il gioco di ruolo, rendendolo un regalo ideale che è difficile passare inosservato. Vi consigliamo di approfittarne per aggiungere magia e avventura alla collezione dei vostri piccoli eroi.

Vedi offerta su Amazon