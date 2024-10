Monster Hunter Wilds: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Aggiornamento 1° ottobre: Aggiunti nuovi store!

Capcom ha recentemente svelato la data d'uscita del tanto atteso Monster Hunter Wilds, e la notizia ha immediatamente acceso l'entusiasmo di milioni di fan in tutto il mondo. Dopo il successo travolgente del suo predecessore, questo nuovo capitolo promette di portare la serie a nuovi livelli di adrenalina e coinvolgimento. Gli appassionati della caccia ai mostri potranno presto immergersi in un’esperienza unica, fatta di combattimenti intensi, esplorazioni mozzafiato e ambienti vastissimi da scoprire. Ma cosa rende Monster Hunter Wilds così speciale? Scopriamolo insieme, e vediamo come potete prepararvi a vivere quest'avventura straordinaria!

Monster Hunter Wilds: cos’è e di cosa parla?

Monster Hunter Wilds è un gioco di ruolo d'azione in terza persona che mantiene salda la tradizione del franchise, introducendo al contempo elementi innovativi che ne arricchiscono ulteriormente l'esperienza. I giocatori assumono il ruolo di un Cacciatore personalizzabile, il cui scopo è quello di esplorare le misteriose e pericolose "Forbidden Lands", una terra inesplorata e selvaggia, popolata da creature temibili. In questa avventura, il vostro obiettivo principale sarà rintracciare una spedizione scomparsa, ma la vera sfida risiede nel sopravvivere ai mostri che infestano ogni angolo di questo ambiente ostile.

La caccia ai mostri è al centro del gameplay. Ogni creatura che incontrate sarà una sfida unica e, dopo averla sconfitta o catturata, otterrete ricompense sotto forma di parti di mostro e risorse preziose. Questi materiali vi permetteranno di creare nuove armi, armature e oggetti che saranno essenziali per affrontare sfide sempre più difficili. La strategia diventa fondamentale, poiché i mostri più potenti richiedono equipaggiamenti di alto livello e un'ottima preparazione.

Il mondo di Monster Hunter Wilds è suddiviso in diversi biomi, ognuno caratterizzato da un ecosistema unico che i giocatori potranno esplorare liberamente. Da foreste lussureggianti a deserti aridi, ogni area è un invito all'avventura e alla scoperta, con seamless transitions che rendono l’esperienza ancora più fluida e immersiva. Il vostro villaggio base funge da centro operativo, dove potrete cucinare, rifornire le scorte e creare nuovi equipaggiamenti. Le missioni non saranno più legate a un inizio formale, ma potranno essere avviate direttamente nel mondo di gioco, rendendo l'esperienza di caccia più dinamica e intuitiva.

Una delle novità più interessanti è l'introduzione del Seikret, un particolare tipo di cavalcatura che svolgerà un ruolo chiave sia nell’esplorazione che durante i combattimenti. Grazie al Seikret, potrete muovervi agilmente attraverso le vaste aree di gioco e persino combattere, trasportando due armi contemporaneamente per affrontare al meglio ogni situazione. Tuttavia, il cambio di armatura sarà possibile solo all'interno del villaggio, aggiungendo una sfumatura strategica nella gestione dell'equipaggiamento.

Monster Hunter Wilds: quando esce?

Monster Hunter Wilds sarà disponibile a partire dal 28 febbraio 2025 per Windows PC, Sony PlayStation e Microsoft Xbox Series X|S.

Monster Hunter Wilds: chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete appassionati della serie Monster Hunter, questo nuovo capitolo rappresenta un appuntamento imperdibile. Le novità introdotte in Wilds non solo mantengono viva la tradizione della serie, ma espandono l’esperienza di gioco in modi emozionanti e innovativi. Dalle nuove abilità di combattimento, ai mostri con comportamenti più realistici e dinamici, ogni elemento è stato pensato per rendere ogni sessione di gioco unica e appassionante. Anche i giocatori alle prime armi troveranno in Monster Hunter Wilds un titolo accessibile, grazie alle diverse modalità di supporto e alla possibilità di affrontare le missioni in compagnia di alleati controllati dall’intelligenza artificiale o amici in modalità cooperativa.

In particolare, la possibilità di lanciare un SOS flare per chiamare rinforzi in caso di necessità, sia umani che controllati dal computer, è una caratteristica che facilita l’avvicinamento ai giocatori meno esperti, offrendo loro un aiuto concreto durante le cacce più impegnative. Grazie al sistema multiplayer, fino a quattro giocatori potranno collaborare per affrontare insieme i mostri più temibili, sfruttando al meglio le loro abilità di combattimento e strategia.

Monster Hunter Wilds: quanto costa e dove acquistarlo

Attualmente, non è ancora possibile prenotare la versione fisica di Monster Hunter Wilds presso i principali rivenditori. Tuttavia, non tarderemo ad aggiornare l'articolo con informazioni dettagliate non appena saranno disponibili. Nel frattempo, se non vedete l'ora di assicurarvi la vostra copia del gioco, il preorder è già attivo sul PlayStation Store, dove potrete prenotare la vostra versione digitale del titolo.

Inoltre, per chi volesse risparmiare sull'acquisto, è possibile approfittare delle gift card a prezzo scontato su siti come Instant Gaming e Eneba, permettendovi di ridurre il costo totale del gioco. Un'ottima occasione per garantirvi la vostra copia di Monster Hunter Wilds al miglior prezzo possibile, senza rinunciare all'emozione di cacciare mostri giganteschi in questo nuovo e avvincente capitolo della serie.

PS5

Amazon - Lenticular Edition | 85,99€

Playstation Store | 79,99€

eBay | 54,90€

Xbox Series X