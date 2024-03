Monopoly di Stranger Things a soli 22€! DA NON PERDERE!

Se siete appassionati della serie TV Stranger Things e amate i classici giochi da tavolo, ecco un'Offerta di Primavera Aamzon tutta per voi. Il Monopoly di Stranger Things è infatti disponibile a soli 21,99€, rispetto al prezzo originale di 26,70€, godendo così di uno sconto del 18%! Questa edizione speciale del celebre gioco propone una variante emozionante per gli amanti della serie TV Stranger Things, trasportando i giocatori nelle atmosfere uniche e misteriose di Hawkins. Adatto a ragazzi dai 14 anni in su e da 2 a 6 giocatori, include tutti gli elementi per un'esperienza di gioco coinvolgente con un tocco di originalità dato dalla tematica Stranger Things. Non perdete l'occasione di acquistare un gioco di tavolo che si distingue dalla versione classica, rendendolo un vero pezzo da collezione.

Monopoly Stranger Things, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Monopoly di Stranger Things è l'acquisto perfetto per chi cerca una variante intrigante e ricca di suspense del classico gioco da tavolo. Rivolto agli adulti e ai ragazzi dai 14 anni in su, è ideale per gli appassionati della serie TV Stranger Things e per chi desidera un'esperienza di gioco che mescola il Monopoly con elementi intriganti come il passaggio al "sottosopra". Grazie alle peculiarità uniche, come le cassette al posto di case e alberghi e l'inclusione dell'orologio di Vecna che aggiunge una nuova dinamica di gioco, si rivela anche un pezzo da collezione imperdibile per i fan della serie.

Questa edizione speciale include un tabellone personalizzato, 6 pedine, una freccia girevole per il pendolo, 28 contratti, carte Cerebro e Hellfire Club, cassette, dadi, banconote e le istruzioni. A differenza del Monopoly classico, questa variante presenta elementi innovativi come la possibilità di andare nel "sottosopra" e l'orologio di Vecna che "blocca" le proprietà, rendendo il gioco ancora più intrigante e diverso. Adatto per 2-6 giocatori, garantisce ore di divertimento e strategia.

Disponibile al prezzo di 21,99€, il Monopoly di Stranger Things rappresenta un'offerta imperdibile per gli appassionati della serie e gli amanti dei giochi da tavolo che cercano un'esperienza diversa e coinvolgente. Con materiali di alta qualità e una giocabilità arricchita da elementi unici, questo gioco è una perfetta aggiunta per le serate in famiglia o con gli amici. Consigliamo vivamente l'acquisto per il suo valore sia ludico che collezionistico, specialmente per chi ama immergersi nelle atmosfere della serie TV Stranger Things.

