Prezzo RIDICOLO su questo Monitor LG: lo paghi solo 150€!

Se siete alla ricerca di un monitor versatile in grado di soddisfare diverse esigenze, ma pensato soprattutto per massimizzare la produttività del tuo PC, questo LG 26WQ500 con il suo schermo UltraWide è la scelta ideale. Inoltre, grazie all'offerta attuale su Amazon, puoi acquistarlo a soli 149,99€, beneficiando di uno sconto aggiuntivo di 20€ rispetto al già vantaggioso prezzo proposto nei precedenti 30 giorni.

LG 26WQ500, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie al suo pannello ultrawide con un rapporto di 21:9, questo monitor è particolarmente adatto a coloro che desiderano ottimizzare l'esperienza di multitasking. È un'opzione ideale per professionisti del settore grafico o chiunque abbia la necessità di gestire diverse applicazioni simultaneamente. Con uno schermo da 26 pollici, offre una percezione visiva notevolmente ampliata rispetto ai monitor tradizionali. La qualità dell'immagine è eccezionale grazie alla tecnologia HDR 10 e al pannello IPS, che assicurano una visione priva di distorsioni da qualsiasi angolazione, mantenendo una vivace gamma cromatica con il 99% di copertura dello spazio sRGB.

Come già accennato, il monitor LG 26WQ500 si contraddistingue per la sua flessibilità, rendendolo una scelta valida anche per le sessioni di gioco. Il pannello di questo monitor LG offre una frequenza di 75Hz, più che sufficiente per garantire un'esperienza di gioco senza ritardi, soprattutto grazie alla presenza della tecnologia AMD FreeSync.

Insomma, si tratta davvero di un monitor in grado di soddisfare diverse esigenze, che adesso potete fare vostro allo straordinario prezzo di 150€, con un risparmio netto del 12% al prezzo già concorrenziale visto negli scorsi giorni. Approfittatene subito prima che la cifra torni a salire!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!