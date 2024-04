STUPENDO monitor gaming Samsung Odyssey Ark in OFFERTA!

In occasione della Gaming Week (dal 29 aprile al 5 maggio), Amazon propone un'offerta sul monitor Samsung Odyssey Ark, disponibile al prezzo di 2496,99€, rispetto al costo originale di 2629,28€. È dotato di un ampio schermo da 55'', curvatura 1000R, risoluzione UHD 4K, e tecnologia Mini-LED per immagini più realistiche e dettagliate. Il refresh rate di 165Hz e il tempo di risposta di 1ms garantiscono una fluidità di gioco eccezionale, supportati da HDR10+, Freesync Premium Pro, connettività completa tramite HDMI, USB, WiFi e Bluetooth, oltre a casse integrate per un suono coinvolgente. Un affare da non perdere per gli appassionati gamer alla ricerca di un monitor da gaming di alta qualità.

Monitor gaming Samsung Odyssey Ark, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Samsung Odyssey Ark è la scelta perfetta per gli appassionati di gaming che desiderano immergersi completamente nelle loro avventure videoludiche. Con un imponente schermo curvo di 55 pollici e una risoluzione UHD 4K, questo dispositivo è ideale per chi cerca un'esperienza visiva straordinaria, offrendo immagini dettagliate e colori vividi grazie alla tecnologia Mini-LED e HDR10+. La sua elevata frequenza di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta di 1ms garantiscono una fluidità immagine senza precedenti, cruciale durante le sessioni di gioco intense, mentre la compatibilità con Freesync Premium Pro previene efficacemente il tearing dello schermo.

Per i professionisti del gaming e gli streamer che richiedono la massima qualità e prestazioni, questo monitor offre anche funzionalità avanzate come il cockpit mode per un'ergonomia ottimale e l'eclipse lighting che migliora ulteriormente l'atmosfera di gioco. Con l'opzione Multi View, si può facilmente gestire più fonti contemporaneamente, un vantaggio significativo per i giocatori multitasking o per chi desidera un controllo senza precedenti sulla propria esperienza di gioco. Con un rapporto di contrasto straordinario e una tecnologia all'avanguardia per una visione ottimizzata, il monitor Samsung Odyssey Ark risponde a tutte le esigenze degli utenti più esigenti, garantendo prestazioni e un'immersione di livello superiore.

Il monitor Samsung Odyssey Ark rappresenta la scelta ideale per chi è alla ricerca di un'esperienza di gioco coinvolgente e di alta qualità. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, il display curvo, la risoluzione 4K, e le tecnologie di display all'avanguardia, consente di immergersi completamente nei giochi preferiti, garantendo una qualità dell'immagine superlativa e una fluidità di gioco ottimale. Con un prezzo in offerta di 2.496,99€, è un acquisto altamente consigliato per appassionati di gaming che cercano il massimo dal loro setup.

