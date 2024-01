Prezzo TOP sul monitor gaming BenQ GL2480! (-32%)

Avere un buon monitor in full HD è fondamentale per godersi una bella esperienza di gioco, come vi abbiamo spiegato quando abbiamo preso in analisi i migliori. A tal proposito, vi segnaliamo lo sconto su BenQ GL2480, monitor a 1080p e pensato specificamente per i videogame, che vi portate a casa a soli 111,40€, con un sensibile risparmio del 32%.

Monitor gaming BenQ GL2480, chi dovrebbe acquistarlo?

Appassionati di videogiochi e professionisti del settore digitale sono il target ideale dell'esperienza visiva offerta dal monitor BenQ GL2480. Grazie al suo tempo di risposta GTG di appena 1 ms e una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, questo monitor assicura sessioni di gioco scorrevoli e prive di qualsiasi sfocatura del movimento o effetto ghosting: questo lo rende ideale anche per i giochi competitivi, che richiedono reazioni e risposte istantanee.

Il monitor BenQ GL2480, con una dimensione di 24", offre una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 (1080p) è dotato di una cornice sottile e di un sistema di gestione cavi integrato, che aggiungono un tocco di eleganza al design e riducono completamente l'ingombro, rendendolo un complemento sofisticato ed estremamente funzionale per qualsiasi ambiente, che sia uno spazio di lavoro o un'area dedicata al gioco. La connettività versatile, con ingressi HDMI, DVI e VGA, offre opzioni flessibili di connessione.

Questo monitor rappresenta la scelta ideale per chi cerca un'esperienza visiva di alta qualità senza dover spendere cifre eccessive. Grazie alla tecnologia Brightness Intelligence e al design elegante e funzionale, il BenQ GL2480 offre prestazioni di alta qualità con uno stile riconoscibile, mettendo i risultati in prima linea senza dimenticarsi però di un design gradevole che impreziosisca la vostra postazione. Consigliato sia per i gamer che per chi cerca un display funzionale e performante con un ottimo rapporto qualità-prezzo: ora si porta a casa con soli €111,40, rispetto al prezzo originale di €163,10.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!