Monitor gaming ASUS TUF 27" 170Hz al prezzo PIU' BASSO di sempre! (-16%)

Scoprite l'offerta imperdibile su Amazon inerente al monitor ASUS TUF Gaming VG27AQ1A! Può essere vostro a soli 249,81€, un risparmio notevole rispetto al prezzo originale di 296,90€, traducendosi in uno sconto del 16%! Non lasciatevi sfuggire questa occasione per portare la vostra esperienza di gioco a un nuovo livello.

Monitor ASUS TUF Gaming VG27AQ1A, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS TUF Gaming VG27AQ1A è un monitor dalle ottime prestazioni, adatto a chi desidera immergersi nei propri videogiochi preferiti con strumenti di altissimo livello. Grazie alla sua risoluzione WQHD (2.560x1.440 pixel) e alla frequenza di aggiornamento di 170 Hz, questo schermo da 27 pollici è la scelta ideale per i giocatori che non vogliono scendere a compromessi in termini di qualità dell'immagine e fluidità di gioco. Con il supporto della tecnologia G-SYNC e l’Extreme Low Motion Blur (ELMB), vi assicura un'esperienza visiva senza sfocature né interruzioni, ottimale per chi punta a prestazioni competitive senza rinunciare alla bellezza grafica.

Non solo gli appassionati di giochi FPS o di corsa, ma anche gli amanti di titoli che richiedono un’elevata attenzione ai dettagli trarranno vantaggio dalle specifiche di quest’apparecchio. Il supporto allo standard HDR10 garantisce colori più vivaci e contrasti più intensi, mentre la tecnologia Shadow Boost illumina efficacemente le aree scure senza alterare il resto dell'immagine, consentendovi così di cogliere ogni dettaglio nascosto.

Attualmente disponibile al prezzo speciale di 249,81€, il monitor ASUS TUF Gaming VG27AQ1A rappresenta una scelta eccellente per i giocatori che cercano prestazioni di alto livello senza compromessi sulla qualità dell'immagine. Grazie alle sue tecnologie avanzate, assicura un'esperienza di gioco immersiva e reattiva, rendendolo un investimento ideale sia per i giocatori occasionali sia per quelli più competitivi.

Vedi offerta su Amazon