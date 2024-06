MINIMO STORICO su questa smart TV TCL perfetta per il gaming! (-165€)

Siete alla ricerca di una nuova smart TV che sia perfetta per il gaming? Oggi Amazon propone un'offerta che fa proprio al caso vostro! Infatti, il modello TCL 55T7B, con un pannello QLED da 55” con 4K Ultra HD, è disponibile al prezzo speciale di 434,00€, con uno sconto del 28% sul prezzo originale di 599,90€. Equipaggiato con tecnologia Google TV, Dolby Vision & Atmos e compatibile con Google Assistant e Alexa, offre un’esperienza di visione e di gioco ottimizzata grazie a HDMI 2.1 e ALLM per una latenza più bassa e una qualità dell'immagine incredibile. Questo modello, ideale per gli amanti di serie, film e videogiochi, si distingue per il suo pannello QLED Pro che garantisce colori autentici e dettagli precisi grazie a oltre un miliardo di colori e sfumature.

TCL 55T7B, chi dovrebbe acquistarlo?

TCL 55T7B è una scelta eccellente per chi desidera vivere un'esperienza di visione superlativa senza compromessi, grazie al suo pannello QLED Pro che offre colori autentici e sfumature composte da oltre un miliardo di colori. Con tecnologie quali il 4K HDR PRO, che garantisce colori brillanti e dettagli precisissimi, e Dolby Atmos, per un'esperienza audiovisiva coinvolgente, questo televisore è ideale per gli amanti del cinema e delle serie TV che non vogliono perdere nemmeno un dettaglio delle loro scene preferite. Inoltre, grazie all'integrazione di Google TV, permette di organizzare e accedere facilmente ai propri contenuti preferiti da diverse app e abbonamenti.

Gli appassionati di videogiochi trovano nel modello TCL 55T7B un ottimo alleato grazie alla sua esperienza di gioco ottimizzata. Con HDMI 2.1 e ALLM, il televisore promette la minima latenza e le migliori impostazioni dell'immagine per un gameplay estremamente fluido. Il design slim senza bordi e la possibilità di installare una soundbar TCL direttamente sotto il televisore offrono non solo qualità audiovisiva superiore, ma anche un aspetto estetico accattivante ed elegante adatto a qualsiasi ambiente domestico.

Insomma, TCL 55T7B rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una smart TV capace di offrire un'esperienza audiovisiva di alta qualità, sia per lo streaming che per i videogiochi. L'ampia gamma di tecnologie all'avanguardia, la qualità delle immagini e del suono e l'integrazione con Google TV e Google Assistant ne fanno una proposta estremamente interessante, specialmente a un prezzo di 434,00€, ridotto del 28% dal prezzo originale di 599,90€.

