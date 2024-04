MINIMO STORICO su questo ottimo notebook HP! SCONTO del 19%!

Siete alla ricerca di un nuovo portatile per studio o lavoro? Date un'occhiata al modello HP 15s-fq5002sl, equipaggiato con un processore Intel Core i7, 16GB di RAM DDR4 e un SSD da 512GB, un notebook in grado di garantire prestazioni eccellenti per una vasta gamma di attività, che vanno dal gaming e lo streaming al video editing e la grafica computerizzata. Il suo display Full HD da 15,6" antiriflesso e la tastiera full size argento lo rendono ideale anche per chi ha bisogno di portabilità, poiché in grado di offrire un'autonomia di oltre 7 ore. La buona notizia? Oggi lo potete trovare su Amazon a soli 649,99€, con un risparmio del 19% sul prezzo originale di 799,99€! Ad oggi, il prezzo più basso mai registrato per questo prodotto.

HP Laptop 15s-fq5002sl, chi dovrebbe acquistarlo?

HP 15s-fq5002sl si rivela un'ottima scelta per una vasta gamma di utenti, soprattutto per chi cerca un notebook affidabile per il lavoro, lo studio e il tempo libero. Con il suo potente processore Intel Core i7-1255U, che può raggiungere velocità fino a 4,7 GHz, e i generosi 16GB di RAM DDR4, questo laptop è progettato per offrire prestazioni elevate in ambito professionale. Inoltre, la presenza di un SSD da 512GB garantisce un avvio rapido del sistema e delle applicazioni, soddisfacendo le esigenze di chi desidera evitare tempi di caricamento prolungati.

Il display antiriflesso da 15,6" Full HD offre una visione ottimale dei contenuti multimediali, rendendo HP 15s-fq5002sl ideale per attività come il video editing e la grafica computerizzata. Inoltre, questo notebook soddisfa le esigenze degli utenti che necessitano di una notevole autonomia per lavorare fuori casa o dall'ufficio: con una singola ricarica da 30 minuti è infatti possibile utilizzare il laptop per più di 7 ore. La possibilità di ricaricare rapidamente il 50% della batteria in circa 45 minuti rappresenta un vantaggio significativo per gli utenti sempre in movimento.

HP 15s-fq5002sl offre un'eccezionale combinazione di prestazioni, design e portabilità, il tutto a un prezzo notevolmente scontato rispetto a quello originale di 799,99€. Grazie alle sue specifiche tecniche avanzate, rappresenta una scelta eccellente per chi è alla ricerca di un dispositivo affidabile per lavoro e svago. Non possiamo fare altro che consigliarlo vivamente!

