MINIMO STORICO: 4 AirTag a SOLI 79,00€, grazie al Black Friday!

Anche oggi, il Black Friday di Amazon propone tantissime promozioni interessanti! Per esempio, oggi potete risparmiare sull'acquisto di Apple AirTag nella confezione da 4, ideali per tenere in sicurezza le proprie cose grazie all'app Dov’è. Ora disponibili a solo 79,00€, vi consentiranno di collegarvi all’iPhone o all’iPad con un semplice tocco e ritrovare qualsiasi oggetto facendolo suonare o usando Siri. Inoltre, la funzione “Posizione precisa” e la vasta rete Dov’è garantiscono una localizzazione efficace in ogni situazione. Un’opportunità da non perdere per chi desidera maggiore tranquillità nella gestione dei propri oggetti personali.

Apple AirTag in confezione da 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli Apple AirTag, ora disponibili nella confezione da quattro a un prezzo speciale di 79,99€, sono l'accessorio ideale per coloro che desiderano tenere traccia dei loro oggetti di valore e non vogliono più preoccuparsi di smarrire borse, chiavi o dispositivi. Con la facilità di configurazione e l'integrazione nell'app Dov'è già utilizzata per localizzare dispositivi e familiari, gli AirTag rispondono perfettamente alle esigenze di chi cerca una soluzione semplice e immediata per ritrovare oggetti smarriti grazie all'altoparlante integrato, alla possibilità di ricorrere a Siri e alla funzione "Posizione precisa" per gli utenti iPhone 11 e successivi. La possibilità di localizzare gli AirTag anche a grande distanza sfruttando la rete Dov'è, composta da milioni di dispositivi Apple, rende questi tracker degli alleati preziosi nella gestione quotidiana degli oggetti personali.

Per coloro che pongono una grande attenzione alla sicurezza e alla privacy, gli Apple AirTag offrono un sistema di comunicazione anonimo e criptato all'interno della rete Dov'è, assicurando che né i dati di localizzazione né la cronologia siano mai memorizzati sul dispositivo. La durata della batteria, che supera l'anno di utilizzo e può essere facilmente sostituita dall'utente, in aggiunta alla resistenza all'acqua e alla polvere, fanno di Apple AirTag una scelta lungimirante per chi vuole unire praticità e durata.

Offerti a un prezzo scontato di 79,00€, gli Apple AirTag rappresentano una soluzione affidabile e avanzata per tenere al sicuro i vostri oggetti di valore. Con la loro facile configurazione, la localizzazione precisa e la durata prolungata della batteria, questi tracker sono strumenti indispensabili per chiunque desideri avere un ulteriore livello di sicurezza nella gestione quotidiana dei propri beni. Vi consigliamo l'acquisto per la tranquillità che sono in grado di offrirvi nel tenere traccia delle vostre cose più preziose.

Vedi offerta su Amazon