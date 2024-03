Proiettore 4K Wi-Fi6 Bluetooth WiMiUS a SOLI 296€! OFFERTA LAMPO!

Se state cercando un proiettore portatile, vi consigliamo il Proiettore 4K Wi-Fi6 Bluetooth di WiMiUS, ora in offerta su Amazon a soli 296,50€ invece di 312,11€. Questo dispositivo di ultima generazione offre un'esperienza audiovisiva di qualità grazie al supporto a Dolby e alla sua risoluzione nativa 1080P, che supporta contenuti Full HD 4K. Dotato di WiFi 6 e Bluetooth 5.2, garantisce una connessione stabile e velocità di trasmissione, ideale per home cinema, eventi outdoor, e l'utilizzo con vari dispositivi come TV Stick e PS5. Approfittate di questa offerta limitata per trasformare il vostro spazio in una sala cinema!

Proiettore 4K Wi-Fi6 Bluetooth WiMiUS, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Proiettore 4K Wi-Fi6 Bluetooth WiMiUS rappresenta l'opzione ideale per gli appassionati di intrattenimento casalingo. Grazie alla compatibilità con l'audio Dolby, questo dispositivo è perfetto per chi vuole godersi film, serie TV e video direttamente nel comfort del proprio salotto. La sua capacità di proiezione 4K, combinata con una luminosità di 25,000 lumen e tecnologia avanzata di autofocus e correzione trapezoidale, assicurano immagini nitide, incontrando così le esigenze degli amanti del cinema e dei videogiochi.

Con le sue molteplici interfacce come HDMI e USB, si adatta anche a chi necessita di un dispositivo versatile per il lavoro d'ufficio, presentazioni e intrattenimento all'aperto. Inoltre, il rapporto di proiezione ampio e la funzione di zoom ottico consentono di adattare la grandezza dell'immagine a qualsiasi ambiente, rendendo il Proiettore 4K Wi-Fi6 Bluetooth WiMiUS una scelta ideale per chi cerca una soluzione per la proiezione video a casa o all'aperto.

Dotato di sistema Linux, permette un accesso fluido a piattaforme come Netflix, YouTube e Prime Video senza la necessità di scaricare applicazioni aggiuntive. La connettività è assicurata da Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi. WiMiUS correda questo proiettore con una garanzia di 3 anni.

In conclusione, il Proiettore 4K Wi-Fi6 Bluetooth WiMiUS rappresenta un investimento ideale per gli amanti del cinema in casa e all'aperto. Offre funzionalità come l'autofocus e la correzione trapezoidale, oltre a una versatilità di connessione che include l'ultima generazione di Wi-Fi e Bluetooth. In offerta oggi a 296,50€.

