Migliora la tua postazione gaming con questo monitor MSI, oggi in SUPER SCONTO!

Se siete alla ricerca di un monitor gaming di qualità con un'ottima offerta, non potete perdervi il MSI G32CQ5P su Amazon. Questo monitor curvo WQHD da 31,5" è disponibile a soli 229,99€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo più basso recente di 265€. Un’occasione perfetta per migliorare la vostra postazione gaming senza dover spendere una fortuna! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

MSI G32CQ5P, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI G32CQ5P è progettato per chi desidera un’esperienza di gioco immersiva e senza interruzioni. Grazie al pannello curvo 1500R e al design 'senza cornice', vi sembrerà di entrare direttamente nell'azione, con un angolo di visione più avvolgente e una visione continua tra schermi multipli. Questo monitor è la scelta ideale per i giocatori che vogliono un setup visivamente accattivante e funzionale.

Con una risoluzione WQHD (2.560x1.440 pixel) e un refresh rate di 170Hz, MSI G32CQ5P è perfetto per il gaming competitivo. L'elevata frequenza di aggiornamento, supportata dalla tecnologia Adaptive Sync, garantisce fluidità e precisione nei movimenti, riducendo l'effetto di tearing e migliorando la mira. Inoltre, il tempo di risposta di 1ms lo rende ideale per sessioni di gioco intense, dove ogni millisecondo conta.

Uno dei punti di forza di questo monitor è la qualità dell’immagine. Grazie al Wide Colour Gamut che supporta fino a 1.07 miliardi di colori e al 115% sRGB, i dettagli sono più vividi e realistici, aumentando l’immersione. Il pannello VA offre un contrasto nativo di 1:3000 e supporta il contrasto dinamico fino a 1:100M, rendendo perfetti i neri profondi e migliorando la visione in ambienti scuri con la funzione Night Vision.

Il monitor è dotato di opzioni di connessione versatili, compatibili con PC, Mac, console e laptop. Include porte DisplayPort 1.2a (WQHD/170Hz) e HDMI 2.0b CEC (WQHD/144Hz), offrendo flessibilità per tutti i dispositivi. Sul retro, il joystick a 5 vie rende facile la navigazione tra le impostazioni, e il supporto regolabile a 3 vie consente di posizionare il monitor all'altezza e angolazione ideali.

A soli 229,99€, MSI G32CQ5P è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi cerca un monitor gaming di alta qualità e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Con le sue caratteristiche avanzate e lo sconto del 13%, questo monitor rappresenta un investimento eccellente per i gamer che desiderano un’esperienza visiva superiore.

Vedi offerta su Amazon