Migliora la tua postazione con questo monitor Lenovo a 240 Hz, oggi IN OFFERTA!

Se state cercando un monitor gaming ad alte prestazioni senza spendere una fortuna, Lenovo Legion R25f-30 è l’occasione che stavate aspettando! Ora disponibile a soli 173€ invece di 244,36€, questo display da 24,5” Full HD con 240Hz di refresh rate e un incredibile tempo di risposta di 0,5ms è progettato per offrirvi un’esperienza di gioco ultra fluida e senza compromessi.Grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium, eliminerete tearing e stuttering per godervi ogni partita con la massima fluidità. Approfittate subito di questa promozione e portate il vostro gaming a un livello superiore!

Dotato di un pannello VA con un rapporto di contrasto di 3000:1, Legion R25f-30 assicura neri profondi e colori vividi. La copertura del 99% dello spazio colore sRGB e del 90% DCI-P3 offre una riproduzione cromatica accurata, ideale non solo per il gaming ma anche per attività di editing e visione di contenuti multimediali. Inoltre, la tecnologia AMD FreeSync Premium elimina tearing e stuttering, sincronizzando la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della vostra scheda grafica.

Il design ergonomico del monitor include un supporto regolabile in altezza, inclinazione, rotazione e pivot, permettendovi di adattarlo perfettamente alla vostra postazione. Le opzioni di connettività sono versatili, con due porte HDMI 2.1 e una DisplayPort 1.4, facilitando il collegamento a diverse sorgenti video. Inoltre, i due altoparlanti integrati da 3W ciascuno offrono un audio stereo di qualità per un'esperienza immersiva senza la necessità di dispositivi esterni.

Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di migliorare la vostra esperienza di gioco con Lenovo Legion R25f-30, ora disponibile a 173€, rispetto al prezzo originale di 244,36€. Questo monitor combina prestazioni elevate, qualità dell'immagine e comfort ergonomico, rappresentando una scelta eccellente per i gamer esigenti.