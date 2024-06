TOP! Microsoft Surface Pro 9 da 13" oggi SCONTATO di 480€!

Microsoft Surface Pro 9 rappresenta un perfetto equilibrio tra design e prestazioni in un formato compatto, particolarmente adatto a studenti e lavoratori in viaggio. Dotato del processore Intel Core di 12ª generazione e della grafica Intel Iris Xe, offre la velocità e la potenza grafica necessarie per la maggior parte delle applicazioni quotidiane. Il display touchscreen PixelSense da 13 pollici è ideale per navigare sul web, prendere appunti e godersi contenuti in streaming. Oggi, grazie a uno sconto del 36% su Amazon, potete acquistare uno dei migliori notebook per lavoro al prezzo speciale di 849€.

Microsoft Surface Pro 9, chi dovrebbe acquistarlo?

Microsoft Surface Pro 9 rappresenta la scelta perfetta per professionisti e studenti sempre in movimento, alla ricerca di un dispositivo che unisca potenza, versatilità e design. Coniugando la flessibilità di un tablet alle prestazioni di un laptop, questo ultimo modello di Microsoft soddisfa le esigenze di chi necessita di una soluzione affidabile sia per il lavoro che per l'intrattenimento. Dotato di un processore Intel Core di 12° generazione e una grafica Intel Iris Xe, Surface Pro 9 offre un notevole miglioramento in termini di produttività, gaming e streaming, mantenendo un'autonomia fino a 15,5 ore.

Perfetto per chi ha bisogno di lavorare in mobilità senza preoccuparsi mai della batteria, questo dispositivo offre un touchscreen PixelSense da 13 pollici, ottimo per l'uso della penna digitale, e porte Thunderbolt 4 che espandono le possibilità di connettività. Inoltre, la possibilità di personalizzare il proprio dispositivo con una varietà di colori e accessori, come la Tastiera Signature con scomparto integrato per la penna Surface Slim Pen 2, lo rende estremamente adattabile alle esigenze e agli stili personali.

L'offerta su Microsoft Surface Pro 9 rappresenta un'opportunità eccezionale per chiunque cerchi un dispositivo all'avanguardia che unisca la versatilità di un tablet alle prestazioni di un laptop. Con le sue funzionalità innovative e un'autonomia estesa, si rivolge sia ai professionisti sia agli studenti che cercano un dispositivo mobile senza compromessi. E oggi, grazie a uno sconto speciale del 36% su Amazon, potete acquistarlo per soli 849€ invece che al prezzo originale di 1.329€!

