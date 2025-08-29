Bandai ha aperto ufficialmente i preordini per il nuovo Chogokin Metal Gear REX, una delle uscite più attese dagli appassionati di collezionismo e dai fan del leggendario videogioco Metal Gear Solid. L’iconico mecha, ideato da Hideo Kojima e disegnato dall’artista Yoji Shinkawa, entra così a far parte della prestigiosa linea di modelli die-cast Chogokin di Tamashii Nations.

Metal Gear Rex - Chogokin

Il Metal Gear REX rappresenta uno dei simboli più riconoscibili dell’universo videoludico degli anni ’90. Introdotto in Metal Gear Solid (1998), il colosso bipede non è soltanto una macchina da guerra, ma un emblema narrativo dei rischi legati alle armi nucleari e alla tecnologia bellica incontrollata. Progettato come carro armato mobile, era in grado di lanciare testate nucleari grazie al devastante Rail Gun, un cannone elettromagnetico capace di colpire a lunga distanza senza l’uso di propellenti chimici, rendendo i suoi attacchi praticamente impossibili da intercettare. A completare il suo arsenale troviamo missili, cannoni automatici e sistemi difensivi a laser, che lo hanno reso una minaccia quasi inarrestabile.

Chi conosce la trama di Metal Gear Solid ricorderà che REX venne costruito segretamente da Hal “Otacon” Emmerich sull’isola di Shadow Moses, per poi finire sotto il controllo del carismatico terrorista Liquid Snake. È stato proprio questo mecha a rappresentare il cuore della vicenda che ha costretto il protagonista, Solid Snake, a una delle battaglie più memorabili della saga.

Il nuovo modello Chogokin riproduce fedelmente le linee futuristiche e funzionali di REX, con dettagli che uniscono estetica militare e design visionario. Realizzato in metallo die-cast, promette una qualità costruttiva elevata e un’imponenza in linea con l’aura leggendaria del personaggio.

Prezzo e data di uscita

Il lancio è previsto in Giappone per febbraio 2026, mentre l’arrivo in Italia è programmato per aprile 2026. Il prezzo si aggirerà intorno ai 270,00 euro, una cifra che rende questo modello un pezzo da collezione destinato a diventare un must per gli appassionati della saga e degli iconici mecha del panorama videoludico.