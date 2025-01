Meta Quest 3S, Batman: Arkham Shadow e 3 mesi di Meta Quest+ a SOLI 389,99€?! Oggi si può!

Oggi su Amazon potete trovare Meta Quest 3S da 256 GB a un prezzo imperdibile: solo 389,99€ invece di 439€! Un'occasione unica per entrare nel mondo della realtà virtuale e mista a un costo vantaggioso. Approfittatene subito!

Meta Quest 3S rappresenta un passo avanti nella tecnologia VR e AR. Grazie alla sua capacità di fondere oggetti digitali nello spazio fisico che vi circonda, potrete esplorare migliaia di esperienze straordinarie. Che si tratti di immergervi completamente nella realtà virtuale o di sfruttare le potenzialità della realtà mista, il Meta Quest 3S garantisce un divertimento senza limiti.

Questo visore all-in-one da 256 GB è perfetto per il multitasking: potete aprire più schermi contemporaneamente per navigare sul web, guardare video su YouTube o chattare con gli amici senza mai perdere di vista il mondo che vi circonda. Inoltre, il design senza fili offre una libertà di movimento senza precedenti, ideale per allenamenti virtuali, giochi dinamici o semplicemente per rilassarvi guardando un film su uno schermo gigante dai colori vividi.

Con Meta Quest 3S, il divertimento non finisce mai. Potete partecipare a giochi coinvolgenti con amici da tutto il mondo, assistere a concerti dal vivo su Meta Horizon o invitare i vostri amici a casa per condividere sul televisore le esperienze VR che state vivendo. E non è tutto: il visore consente di accedere facilmente ai vostri social preferiti come WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger, permettendovi di rimanere connessi mentre vi immergete nel gioco.

Come bonus esclusivo, acquistando il Meta Quest 3S riceverete in omaggio il gioco Batman: Arkham Shadow e una prova gratuita di 3 mesi di Meta Quest+, per un valore complessivo di 70 €. Un'occasione imperdibile per ampliare subito la vostra collezione di esperienze VR!

L'offerta di oggi su Amazon è imperdibile: il Meta Quest 3S da 256 GB a soli 389,99€ invece di 439€. Portate il futuro nella vostra vita e scoprite un nuovo modo di divertirvi, comunicare e immergervi in esperienze uniche. Non aspettate troppo: le offerte migliori durano poco!