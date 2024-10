Meta Quest 3 512GB ora a un PREZZO ECCEZIONALE: 21% di SCONTO solo su Amazon!

Se state cercando di immergervi in un’esperienza VR di ultima generazione, il Meta Quest 3 da 512GB su Amazon è l’occasione ideale. Disponibile a soli 549,99€ con uno sconto del 21% rispetto al prezzo consigliato di 699,99€, questo visore di realtà virtuale e mista rappresenta un enorme passo avanti in termini di qualità visiva, comfort e prestazioni. Con la sua ampia capacità di 512GB, avrete spazio a sufficienza per scaricare giochi, app e contenuti VR senza preoccuparvi dello spazio. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori visori VR per giocare per ulteriori consigli.

Meta Quest 3 512GB, perché acquistarlo?

Una delle caratteristiche principali del Meta Quest 3 è il suo display ad altissima risoluzione. Con una risoluzione di 2.064x2.208 pixel per occhio, offre immagini nitide e definite che migliorano l’immersività rispetto al Quest 2, che già era considerato uno dei migliori visori autonomi sul mercato. Il Quest 3 utilizza lenti pancake più sottili del 40%, rendendo il design più compatto e leggero. Questo non solo riduce la distorsione visiva ma offre anche un campo visivo più ampio, per un’immersione completa nei mondi virtuali.

Il Quest 3 integra anche la modalità realtà mista, che combina oggetti virtuali con l’ambiente reale. Grazie a una telecamera a colori di alta qualità, è possibile visualizzare gli elementi virtuali intorno a sé, una funzione particolarmente utile per chi desidera interagire con il mondo esterno senza rimuovere il visore. Questa tecnologia è perfetta per giochi, fitness e applicazioni di lavoro, e consente di passare agevolmente dal virtuale al reale.

Sul fronte delle prestazioni, il Quest 3 è dotato di 8GB di RAM e di un processore di ultima generazione, che garantisce fluidità nei giochi e nelle applicazioni più complesse. La potenza aggiuntiva si nota nei dettagli grafici più accurati, nelle ombre realistiche e nei riflessi, offrendo un’esperienza visiva migliorata rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, i controller con feedback aptico e il migliorato tracciamento delle mani danno un tocco di realismo ai movimenti, rendendo l'interazione nei giochi e nelle app più naturale e coinvolgente.

Infine, con l’acquisto del Meta Quest 3 512GB su Amazon, oltre alla convenienza, è inclusa la possibilità di ricevere in omaggio Batman Arkham Shadow (per un valore di 70€). Se desiderate provare il meglio della realtà virtuale e mista, questa offerta rappresenta una straordinaria occasione per fare il salto tecnologico e vivere esperienze immersive coinvolgenti.

Vedi offerta su Amazon