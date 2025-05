Medical Machine SH Figuarts, recensione: l’accessorio definitivo per i fan di Dragon Ball

La Medical Machine di Bandai per la linea SH Figuarts è un accessorio curato nei minimi dettagli, fedele all’anime e dotato di illuminazione interna Led che simula alla perfezione l’atmosfera della celebre scena di Dragon Ball Z. Un prodotto solido, ben realizzato e scenograficamente d’impatto, ideale per chi vuole ricreare momenti iconici con le proprie action figure. Pur senza accessori extra per Goku, si tratta di un acquisto altamente consigliato per ogni collezionista.

Quando si parla di Dragon Ball, è facile pensare subito a combattimenti spettacolari, onde energetiche e trasformazioni leggendarie. Ma l’universo creato da Akira Toriyama è fatto anche di momenti iconici, legati alla narrativa e all’estetica futuristica che ha ispirato generazioni di fan. Uno di questi momenti è legato alla Medical Machine, conosciuta in Italia come Vasca di rianimazione, l'avanzato dispositivo utilizzato dall’esercito di Freezer per curare i guerrieri feriti.

Bandai, con la linea SH Figuarts, propone una riproduzione curatissima di questo elemento tanto caro ai fan, che va ben oltre il concetto di semplice accessorio da collezione. La Medical Machine è un vero e proprio elemento da diorama, pensato per arricchire le esposizioni dedicate a Goku, Vegeta e altri personaggi cardine della saga.

In questa recensione andremo ad analizzare nel dettaglio questa proposta Tamashii Nations, soffermandoci su packaging, scultura, pittura e possibilità di utilizzo con le altre figure della linea. Un prodotto pensato per i collezionisti che cercano non solo qualità, ma anche profondità narrativa nei loro display.

Medical Machine cos'è?

Nel vasto universo di Dragon Ball Z, la Medical Machine nota in Italia come vasca di rianimazione, rappresenta uno degli oggetti tecnologici più iconici dell’intera saga. Il dispositivo fa la sua prima comparsa durante l’arco narrativo di Freezer, e viene utilizzato per curare i guerrieri feriti dell’esercito imperiale. Si tratta di una capsula cilindrica piena di liquido rigenerante, collegata a un sofisticato sistema di monitoraggio che consente un recupero rapido da lesioni anche gravissime.

La scena più celebre in cui la vediamo in azione è sicuramente quella in cui Goku, dopo la battaglia su Namecc contro la Squadra Ginyu, viene immerso nella Medical Machine per curare le ferite prima dello scontro finale contro Freezer. Il momento è diventato iconico per diverse ragioni: da una parte, rappresenta una pausa strategica nella narrazione, che prepara lo spettatore al clímax dello scontro finale; dall’altra, mostra un lato più scientifico dell’universo di Dragon Ball, solitamente dominato da colpi energetici e trasformazioni.

Ma la Medical Machine non è solo legata a Goku. Anche altri personaggi, come Vegeta, ne fanno uso, testimoniando l'efficacia di questa tecnologia aliena avanzata. Il concetto stesso di rigenerazione tramite liquidi immersivi ha ispirato numerosi altri media anime e fantascientifici, diventando una vera e propria icona visiva.

La Medical Machine SH Figuarts

Packaging

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il packaging riflette l’approccio Simple Style & Heroic Action caratteristico della linea SH Figuarts, presentando la Medical Machine attraverso una finestra trasparente frontale che permette una vista completa della capsula e dei suoi accessori interni. Il design minimalista gioca su una palette di colori chiari, con l’oblò blu chiano che richiama fedelmente quello della serie animata.

Sul retro della confezione si trovano diverse foto illustrative che mostrano il funzionamento del gimmick principale: l’oblò può illuminarsi grazie a un sistema LED interno (richiede 3 batterie a bottone LR44) e la parte frontale si apre per inserire la figure di Goku. Viene anche mostrato il tubo respiratorio removibile e gli effetti di luce simulati grazie ai filtri LED interni. Il tutto è accompagnato da avvertenze in giapponese e dai loghi ufficiali Bandai, Tamashii Nations e Dragon Ball Z.

Blister

Il blister termoformato della Medical Machine SH Figuarts si presenta con una disposizione pulita e funzionale. La capsula medica è completamente assemblata e posizionata centralmente, protetta da una sagomatura che ne segue le linee per evitare spostamenti o danni durante il trasporto. Accanto al corpo principale della macchina, si trovano ordinatamente alloggiati gli accessori inclusi: due teste alternative di Goku complete di maschera respiratoria, un tubo flessibile e l’unità di controllo dell’apparato respiratorio.

Medical Machine - SH Figuarts

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Una volta estratta dalla confezione, la Medical Machine SH Figuarts colpisce immediatamente per la sua solidità strutturale. Realizzata in plastica di alta qualità, presenta una finitura leggermente satinata che contribuisce a donarle un aspetto realistico e coerente con la sua rappresentazione nell’anime. Il design ovale della capsula è dominato dal grande oblò frontale, realizzato in plastica trasparente azzurra con dettagli a goccia che simulano in maniera convincente l’effetto del liquido rigenerante.

Sulla parte frontale trova posto una console di comando dettagliata, completa di pulsanti e indicatori stampati con precisione. Alta circa 13,5 cm, la macchina è perfettamente in scala con le action figure della linea SH Figuarts e può ospitare comodamente un personaggio al suo interno, come ad esempio Goku, grazie alla seduta semicircolare integrata. L’apertura dello sportello frontale, supportata da una cerniera solida e ben integrata nella struttura, consente di accedere facilmente all’interno, anch’esso curato nei minimi particolari.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

A rendere ancora più immersiva l’esperienza è il sistema di illuminazione LED integrato: una luce azzurra diffusa illumina l’interno della capsula, simulando fedelmente l’atmosfera mostrata nell’anime. L’effetto è particolarmente suggestivo in ambienti poco illuminati, regalando una resa scenica davvero spettacolare. L’aggiunta di un’animazione luminosa che simula le bolle in risalita nel liquido rigenerante rappresenta un ulteriore tocco di classe. Bandai ha voluto ricreare non solo l’oggetto, ma l’intera atmosfera narrativa, rendendo omaggio alla celebre scena in cui Vegeta utilizza la macchina per curare Goku dopo lo scontro con la Squadra Ginew.

Conclusioni

La Medical Machine SH Figuarts si rivela essere un accessorio di altissimo livello, capace di arricchire in maniera significativa ogni collezione dedicata a Dragon Ball Z. Bandai ha saputo cogliere alla perfezione l’essenza della celebre capsula rigenerativa, trasformandola in un prodotto che non è soltanto visivamente fedele all’anime, ma anche coinvolgente dal punto di vista scenico e funzionale.

Ogni dettaglio, dal vetro trasparente con effetto liquido ai pannelli di controllo stampati con precisione, fino all’illuminazione led interna, è stato pensato per offrire un’esperienza quanto più immersiva e realistica possibile. L’attenzione ai particolari si estende anche all’interno della capsula, dove è possibile posizionare agevolmente una figure in scala, rendendo la riproduzione della scena iconica con Goku ancora più efficace.

Pur trattandosi di un accessorio, la Medical Machine riesce a imporsi quasi come un vero e proprio diorama, con un impatto visivo che valorizza anche le action figure esposte. La mancanza di ulteriori gadget o accessori dedicati a Goku può far storcere il naso ai collezionisti più esigenti, ma ciò non toglie valore all’oggetto in sé, che brilla per qualità costruttiva, funzionalità e rispetto del materiale originale. Un must per tutti i fan della saga e per chiunque voglia aggiungere un pezzo scenico e memorabile alla propria collezione.

Medical Machine SH Figuarts sarà disponibile in Italia tra giugno e luglio 2025. Sarà acquistabile sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.