Durante lo State of Play di Sony di inizio giugno 2025, Arc System Works ha chiuso lo show con un annuncio che ha sorpreso tutti quanti: il nuovo picchiaduro Marvel Tokōn: Fighting Souls.

L’annuncio ha stupito soprattutto per il fatto che in genere era Capcom a occuparsi dei picchiaduro legati ai supereroi della Marvel sin dai lontani anni ’90. Proprio di recente infatti era anche uscita la Marvel vs. Capcom Collection che racchiudeva gran parte dei titoli più famosi creati da Capcom tra cui alcuni considerati imprescindibili dai fan del genere come Marvel vs. Capcom 2.

L’ultimo titolo pubblicato da Capcom riguardo i supereroi della casa delle idee è stato Marvel vs. Capcom: Infinite nel 2017, titolo che non ebbe però la fortuna dei suoi predecessori per svariate problematiche.

Dunque a quanto pare l’eredità dei picchiaduro dedicati ad Avengers, X-Men e altri famosi supereroi è ora nelle mani di Arc System Works, altra software house specializzata in picchiaduro che negli ultimi anni ci ha regalato dei capolavori del genere come Dragon Ball: Fighterz e Guilty Gear Strive. In questo articolo andremo ad analizzare tutte le informazioni che nel tempo verranno rilasciate su Marvel Tokon: Fighting Souls.

Che cos’è Marvel Tokōn: Fighting Souls

Questo nuovo e interessante titolo nasce dalla collaborazione tra PlayStation Studios, Arc System Works e Marvel Games. Il coinvolgimento di PlayStation Studios non dovrebbe sorprendere: d’altronde, Sony qualche anno fa ha comprato l’EVO, ossia il torneo dedicato ai picchiaduro più prestigioso al mondo, e ha senso dunque che voglia spingerlo ancor di più con dei titoli pensati appositamente per essere giocati soprattutto su PlayStation.

Per creare questo gioco hanno scelto probabilmente una delle software house che, insieme a Capcom, è proprio all’apice del mondo dei picchiaduro 2D: Arc System Works. Questa compagnia giapponese è infatti specializzata in questo genere e nel corso degli anni ha creato due saghe storiche, Guilty Gear e BlazBlue, e ha collaborato con numerosi franchise per trasformarli in fighting game, come ad esempio il già citato Dragon Ball Fighterz, caso più famoso, o anche Granblue Fantasy Versus, realizzato in collaborazione con Cygames. Non solo: in passato, ha firmato persino un titolo dedicato a Hokuto no Ken.

Vedere Arc System Works al lavoro su un fighting game dedicato ai personaggi Marvel sorprende perché tutti si aspettavano come prossimo titolo della software house qualcosa dedicato a qualche altro manga o anime popolare. Sin dal primo trailer mostrato però lo stile tipicamente giapponese nell’art direction di Arc System Works si vede anche su questo nuovo titolo, in quanto i supereroi Marvel sono reinterpretati con uno stile molto più da anime rispetto a quello classico da comics americano.

Una direzione dunque forte e con delle idee innovative, come l’inedito tipo di match 4vs4 mai visto prima nel mondo dei picchiaduro; tutti gli appassionati ora non vedono l’ora di provarlo con mano per capire come funzionerà – sottoscritto compreso.

Piattaforme e data di lancio

Marvel Tokon: Fighting Souls è al momento previsto per PlayStation 5 e PC. È difficile dire se arriverà anche su altre console in futuro, essendo un titolo creato in collaborazione con PlayStation Studios, ma in tempi recenti non sorprenderebbe vedere l’uscita di questo picchiaduro anche su Xbox e Switch 2, magari in un secondo momento, per favorirne la diffusione.

Per quanto riguarda invece la data di lancio, l’unica cosa che sappiamo è che il gioco è previsto per un non meglio precisato momento del 2026. Toccherà aspettare ancora un po’ dunque prima della sua uscita.

Gameplay

Le spettacolari sequenze di combattimento del primo trailer di Marvel Tokon: Fighting Souls ci mostrano quello che è un classico picchiaduro 2D, con una art direction davvero incredibile da vedere sia per l’alta qualità delle animazioni che per i bellissimi effetti visivi.

La cosa che stupisce maggiormente è sapere che sarà un picchiaduro 4vs4 a squadre. Fino ad ora il limite massimo di combattenti era stato 3, e dunque sorprende vedere questo limite superato per la prima volta da un gioco di combattimenti.

La curiosità di capire come funzioneranno le meccaniche per gestire ben 4 personaggi in una volta è tanta, ma al momento non ci sono dettagli specifici. Il producer del titolo Takeshi Yamanaka spiega che la scelta di un formato 4 contro 4 è la cosa più affascinante del gioco – e rende questo anche il progetto più ambizioso e innovativo di Arc System Works.

A lui si aggiunge anche il senior producer di PlayStation Studios Reed Baird, che in occasione dell'annuncio dice che fino ad ora i picchiaduro a squadre erano solo 2vs2 o 3vs3, mentre con Marvel Tokon: Fighting Souls si è creato e cercato un modo per cambiare completamente il tipico gameplay dei picchiaduro a squadre: anche per questo, non vede l’ora di mostrare ai fan di più.

Quello che per ora è trapelato è che il titolo manterrà alcune caratteristiche tipiche dei picchiaduro Arc System Works, fatti di combo lunghe, veloci e spettacolari e attacchi finali potentissimi, tutti ovviamente ispirati ai poteri e alla lore del mondo dei supereroi Marvel.

Il director del titolo Kazuto Sekine ha rassicurato i giocatori sul fatto che per competere non servirà padroneggiare ben 4 personaggi diversi; il loro obiettivo è infatti quello di rendere questo picchiaduro il più accessibile possibile per gran parte dei giocatori nel mondo, e per questo basterà anche padroneggiarne uno solo per divertirsi con il gioco. Ci saranno poi anche diversi input tra quelli classici e semplificati, ormai divenuti un must per i picchiaduro moderni.

Arc System Works è stata una delle software house pioniere nella semplificazione dei picchiaduro per renderli più appetibili anche ai neofiti: con Dragon Ball Fighterz prima e poi Granblue Fantasy Versus, hanno infatti mostrato la via a molte altre compagnie specializzate in questo genere, senza però sacrificare una certa complessità di fondo nelle meccaniche.

Siamo dunque molto curiosi di scoprire come funzionerà nel dettaglio il nuovo sistema 4vs4 di Marvel Tokon: Fighting Souls, che sarà senz'altro il suo fiore all'occhiello.

Personaggi

Da questo nuovo Marvel Tokon: Fighting Souls ci si aspetta un roster davvero enorme, specialmente perché, come abbiamo visto, ogni giocatore potrà selezionare ben quattro personaggi alla volta. Fortunatamente per Arc System Works la storia della Marvel offre un cast di personaggi immenso, per cui c’è solo l’imbarazzo della scelta per i supereroi da inserire.

Al momento sono stati presentati 8 personaggi iniziali, tutti molto famosi – specialmente grazie alle loro controparti cinematografiche. Nel roster abbiamo dunque:

Iron Man

Captain America

Spider-Man

Doctor Doom

Storm

Ms. Marvel

Star-Lord

Ghost Rider

Una selezione già ottima per presentare il gioco che, siamo sicuri, sarà solo la punta dell’iceberg di questo picchiaduro che probabilmente alla fine avrà una quantità di personaggi impressionante: se così non fosse, coinvolgerne 8 in ogni scontro avrebbe ben poco senso.

La cosa più interessante di questi combattenti è che tutti hanno un design inedito che strizza un po’ l’occhio agli anime. Questo design è stato creato appositamente da Arc System Works che ha avuto carta bianca da Marvel Games per reinterpretare questi storici personaggi con il proprio stile.

Trailer

Il primo trailer in cui il gioco ha fatto il suo debutto è stato presentato allo State of Play del 4 giugno 2025. In quest’occasione, oltre ad aver svelato in tutta la sua bellezza il titolo, sono stati dedicati alcuni minuti anche per dare spazio ad alcuni membri chiave del team di sviluppo di Arc System Works e non solo, che hanno spiegato la genesi del progetto.

Potete trovare tutto di seguito:

Sicuramente verranno presto svelati nuovi personaggi e informazioni sul gameplay: restate con noi per non perdervi nessun aggiornamento.