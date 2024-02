SUPER sconto sull'espansione di Mario Kart 8! (-20%)

Se stavate aspettando una buona occasione per recuperare il Pass percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, ora lo trovate in offerta speciale su Amazon. Il pacchetto, originariamente proposto a 34,99€, è disponibile al prezzo ridotto di 27,99€, permettendovi di risparmiare un notevole 20% sulla sua tariffa iniziale. Questa versione include, oltre al codice di download del pass per i percorsi aggiuntivi, anche un set di 4 spille, 5 carte illustrate e 10 adesivi, perfetti per arricchire la vostra collezione.

Pass percorsi aggiuntivi per Mario Kart 8, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa espansione accontenterà sia ahi ama sfrecciare in piste classiche, sia chi cerca novità, in quanto il pacchetto include sia piste vecchie che nuove, rendendo questo gioco il Mario Kart più completo di sempre. Questa versione fisica, ricca di contenuti digitali e fisici come spille, carte illustrate e adesivi, soddisfa l'esigenza di collezionismo oltre a quella ludica. Perfetto per chi cerca di ampliare la propria esperienza di gioco o vuole condividere momenti di divertimento con amici e familiari, il pass è ideale per tutti gli amanti del gioco.

Il pacchetto offre non solo il codice di download per il pass percorsi ma anche gadget collezionabili come spille, carte illustrate e adesivi, rendendo il tutto un'offerta imperdibile per i fan. Ovviamente, va segnalato che per usufruire dell'espansione è necessario possedere il gioco base, venduto separatamente.

Insomma, questa espansione non può davvero mancare nella casa di nessun collezionista Nintendo, soprattutto adesso che potete portarla a casa ad un prezzo davvero scontato su Amazon!

