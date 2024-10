Magic The Gathering: ecco i migliori Starter Kit per iniziare

Non avete mai giocato a Magic The Gathering e state cercando un modo semplice per iniziare? Non preoccupatevi, ci sono diverse opzioni ideali per principianti che potete trovare facilmente su Amazon. Questi Starter Kit sono perfetti per chi si avvicina per la prima volta al mondo di Magic e includono tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare a giocare.

Magic The Gathering, ecco i migliori starter kit

Kit Iniziale Magic The Gathering 2023

Il miglior punto di partenza per i nuovi giocatori è il Kit Iniziale Magic The Gathering 2023, un'opzione aggiornata e completa disponibile a circa 26 euro. Questo kit per due giocatori include due mazzi pre-costruiti, ognuno contenente due carte rare mitiche e sei rare standard, insieme a una carta rara Foil esclusiva. Oltre ai mazzi, troverete anche due portamazzi e una guida completa in italiano, così da poter apprendere facilmente le regole del gioco.

Fondamenti di Magic The Gathering Kit per principianti

Disponibile dal 15 novembre 2024 a 31 euro, il Kit Fondamenti di Magic The Gathering rappresenta un'ottima scelta per imparare le basi di Magic. Al suo interno troverete due mazzi da 20 carte (con tematiche Gatti e Vampiri), 8 bustine di espansione, due spindown per il conteggio dei punti vita, un libretto con le regole e due tappetini per le carte. Tutto è localizzato in italiano, perfetto per i nuovi giocatori italiani che vogliono entrare nel mondo di Magic.

Magic Il Signore degli Anelli Starter Kit

Per gli appassionati della saga de Il Signore degli Anelli, lo Starter Kit Magic The Gathering Tales of Middle-Earth è un'opzione affascinante. Al prezzo di 22,90 euro, questo set include due mazzi da 60 carte con 1 rara mitica Foil e quattro rare standard. Oltre a una guida introduttiva e due portamazzi, troverete anche codici per giocare online su MTG Arena. Attenzione però, le carte sono in inglese.

Magic x Assassin's Creed Starter Pack

Per gli amanti di Assassin’s Creed, il Magic x Assassin’s Creed Starter Kit è disponibile a poco meno di 20 euro. Con due mazzi da 60 carte (che includono 2 rare mitiche e 8 rare standard), questo set è l'ideale per i nuovi giocatori che vogliono unire l'universo di Magic con quello della celebre serie videoludica. Anche in questo caso, le carte sono in inglese.

Questi Starter Kit rappresentano il modo migliore per iniziare la vostra avventura in Magic The Gathering, sia che preferiate un'ambientazione fantasy classica o un mix con franchising iconici come Assassin’s Creed e Il Signore degli Anelli. Non lasciatevi sfuggire queste offerte, disponibili su Amazon, e cominciate subito a giocare a Magic!

