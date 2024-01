Harry Potter - Un anno a Hogwarts: la MAGIA del gioco da tavolo a meno di 32€!

Avete mai sognato di vivere un anno a Hogwarts? Ora potete, con il fantastico gioco da tavolo "Harry Potter: un anno a Hogwarts", disponibile su Amazon a soli 31,99€ anziché 34,90€! Questo gioco vi porterà direttamente nelle aule magiche di Hogwarts, offrendo divertimento sia agli adulti che ai bambini.

Harry Potter: un anno a Hogwarts, chi dovrebbe acquistarlo?

Se amate il mondo magico creato da J.K. Rowling o cercate un gioco avvincente, "Harry Potter: un anno a Hogwarts" è la scelta perfetta. Adatto a famiglie e bambini dai 7 anni in su, questo gioco da tavolo appassiona anche gli adulti grazie alle sue meccaniche sia competitive che cooperative. Potete giocare da soli o in gruppi fino a 8 giocatori, impersonando i famosi personaggi della saga di Harry Potter.

Il gioco offre 15 personaggi giocabili, 30 missioni emozionanti e 5 diverse modalità di gioco. Con partite che durano dai 20 ai 45 minuti, è l'ideale per serate in famiglia o per divertirsi con gli amici. Immergetevi nei panni dei vostri maghi preferiti e compete per la Coppa delle Case in sfide di duelli, incantesimi e Quidditch.

Questa offerta di Amazon rappresenta un'occasione imperdibile per vivere le avventure del mondo di Harry Potter e lottare per la prestigiosa Coppa delle Case, il tutto a un prezzo conveniente. Chi diventerà il mago o la strega più abile di Hogwarts?

