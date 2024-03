MA CHE BOMBA! Collector's Edition di Syberia The World Before a SOLI 67,98€!

Tra le tante offerte di primavera Amazon disponibili fino al 25 marzo, oggi troverete una promozione davvero ottima dedicata ai videogiocatori. Infatti, grazie a uno sconto del 17% offerto dallo store, oggi potrete portarvi a casa un vero pezzo da collezione al prezzo più basso di sempre. La Collector's Edition di Syberia The World Before è ora disponibile a soli 67,98€! Un vero affare, se si considera il prezzo pieno di 82,34€. Questa edizione da collezione non include il gioco ma offre una serie di articoli esclusivi, come la custodia steelbook, una statuetta di Kate & Dana posizionabile in tre modi diversi, un artbook, un carillon, la mappa di Vaghen, una litografia esclusiva, un portachiavi, un set di cartoline, lo script digitale del prologo, la colonna sonora in digitale e una box da collezione. Una vera chicca per gli amanti del genere e per chi desidera onorare la memoria di Benoît Sokal, assaporando un'avventura grafica con una forte atmosfera narrativa.

Collector's Edition di Syberia The World Before (senza gioco), chi dovrebbe acquistarla?

L'offerta di primavera sulla Collector's Edition di Syberia The World Before rappresenta un'ottima opportunità per tutti gli appassionati della saga di Syberia che desiderano aggiudicarsi un'edizione da collezione ricca di splendidi gadget. Questa versione, sprovvista di gioco, è particolarmente consigliata a chi ama il lavoro di Benoît Sokal, l'autore belga scomparso nel 2021, le cui opere sono caratterizzate da una forte sensibilità artistica e narrativa. Gli oggetti inclusi sono pensati per arricchire la collezione dei fan della saga, aiutandoli a immergersi ancora più profondamente nelle splendide atmosfere offerte dal gioco.

Se avete apprezzato la saga di Syberia, incluso il capitolo The World Before a cui è dedicata la Collector's Edition, vi consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta di primavera prima che si esaurisca.

Attualmente in offerta a 67,98€, con uno sconto del 17% sul prezzo originale di 82,34€, la Collector's Edition di Syberia The World Before rappresenta un oggetto da collezione di valore, ricco di gadget unici ed esclusivi dedicati ai fan della saga.

Vedi offerta su Amazon