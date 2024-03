SUPER OFFERTA! Mouse Logitech MX Master 3S a - 36%!

Se trascorrete molte ore al PC, sarete sicuramente consapevoli dell'importanza della qualità del vostro mouse. Un mouse ergonomico può fare la differenza non solo per l'usabilità, ma anche per la salute delle vostre articolazioni. È per questo che consigliamo sempre l'acquisto di un mouse verticale di alta qualità, sebbene comprendiamo che questa soluzione potrebbe non essere comoda per tutti. In alternativa, potreste optare per un mouse top di gamma con un'ergonomia straordinaria, soprattutto se in offerta come il Logitech MX Master 3S, attualmente scontato del 36% su Amazon e venduto al prezzo speciale di soli 86,90€ anziché 134,99€!

Mouse Logitech MX Master 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech MX Master 3S è la scelta perfetta per chiunque cerchi un mouse che offra prestazioni e comfort superiori durante lunghe sessioni di lavoro o gioco. Grazie alla sua capacità di tracciamento su qualsiasi superficie, compresi i tavoli in vetro, e una risoluzione massima regolabile fino a 8000 DPI, questo mouse è ideale per professionisti del design, programmatori e giocatori che richiedono precisione millimetrica. Inoltre, la caratteristica dei click silenziosi lo rende adatto per ambienti tranquilli come biblioteche o uffici condivisi, dove il rumore minimo è un segno di cortesia apprezzato.

Il design ergonomico e i controlli posizionati strategicamente garantiscono un comfort prolungato, riducendo l'affaticamento del polso anche dopo tante ore di utilizzo. Inoltre, la funzionalità di controllo FLOW consente una transizione senza soluzione di continuità tra diversi computer, semplificando il trasferimento di file e informazioni. Per coloro che apprezzano la personalizzazione, il software Logi Options+ offre una programmazione avanzata dei pulsanti per adattare il mouse alle esigenze individuali.

In breve, stiamo parlando di un mouse wireless ad alte prestazioni, dotato di sensori con precisione 8K DPI e tecnologia Magspeed Scrolling per uno scorrimento veloce e silenzioso. Un mouse di alta qualità, sia in termini di prestazioni che di ergonomia, che oggi può essere vostro con uno sconto del 36% da non sottovalutare assolutamente!

Vedi offerta su Amazon