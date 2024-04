SUPER SCONTO! LG TONE Free T90S a prezzo TOP! (-17%)

Gli auricolari LG TONE Free T90S sono sicuramente uno dei modelli più avanzati sul mercato, grazie alle tecnologie Dolby Atmos, MERIDIAN e alla cancellazione attiva del rumore (ANC), oltre alla caratteristica distintiva di igienizzazione con UVnano+. Oggi sono disponibili su Amazon al prezzo vantaggioso di soli 189,95€, con uno sconto del 17% sul prezzo di listino di 229,00€!

LG TONE Free T90S, chi dovrebbe acquistarli?

Gli LG TONE Free T90S sono auricolari in-ear Bluetooth che rappresentano la soluzione ideale per gli utenti alla ricerca di un'ottima qualità del suono e del massimo dell'innovazione tecnologica. Grazie alla capacità di offrire audio Dolby Atmos e alla tecnologia esclusiva MERIDIAN, questi auricolari sono perfetti per gli appassionati di musica e per chi desidera vivere un'esperienza immersiva nei propri film o videogiochi con un suono tridimensionale e coinvolgente. La funzionalità di cancellazione attiva del rumore (ANC) li rende inoltre un accessorio essenziale per chi viaggia frequentemente o lavora in ambienti rumorosi.

La tecnologia UVnano+ è un punto di forza degli auricolari, progettata per igienizzarli con raggi ultravioletti ogni volta che vengono riposti nella custodia. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata dagli utenti che pongono grande attenzione alla salute e all'igiene, poiché in grado di offrire un vantaggio unico rispetto ad altri modelli sul mercato. Inoltre, con un'autonomia della batteria fino a 9 ore, estendibile fino a 36 ore con la custodia di ricarica, e una resistenza agli schizzi d'acqua IPX4, questi auricolari offrono prestazioni affidabili e versatili per una varietà di situazioni d'uso.

Gli auricolari LG TONE Free T90S offrono un'opportunità imperdibile per gli utenti che cercano auricolari di altissima qualità dotati di funzionalità all'avanguardia. La combinazione di audio immersivo Dolby Atmos, igienizzazione UV, resistenza all'acqua e lunga durata della batteria li rende ideali sia per l'uso quotidiano che per l'attività fisica. Pertanto, consigliamo vivamente di acquistarli, soprattutto a questo prezzo incredibilmente conveniente.

