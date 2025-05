Cosa fare a LevanteFOR 2025: il programma e le attività

Ci siamo! LevanteFOR 2025 è alle porte! La terza edizione della kermesse barese, appuntamento numero 1 in Puglia sarà ricchissima di talk, attività e incontri che coinvolgeranno i tantissimi ospiti che animeranno la manifestazione. LevanteFOR 2024 si terrà a Bari il 24 e 25 maggio 2024 presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante.

Abbiamo costruito per voi una piccola guida segnalandovi alcuni fra gli appuntamenti più interessanti dal programma completo.

I talk e gli incontri di LevanteFOR 2025 - sabato 24 maggio

ROHAN STAGE (pad. 19) 12:00 - 13:00 _ “Quando il gioco lascia il gioco: come i videogiochi ci aiutano a capire noi stessi (e raccontarci meglio)” _ Quattro chiacchiere con CKIBE

13:15 - 14:15 _ “Clair Obscure Expedition 33: La rivincita di chi è uscito da Ubisoft. Cosa possiamo imparare dagli sviluppatori che sono usciti da Ubisoft.” _ Quattro chiacchiere con CYDONIA

14:30 - 15:30 _ Cooking Show con CHEF HIRO!

15:45 - 16:45 _ “Evoluzione dei videogiochi moderni e dell'importanza del retrogaming.” _ Quattro chiacchiere con KUROLILY MONDSTADT STAGE (nuovo padiglione) 12:00 - 12:55 _ “Dai Fantastici 4 a Imperial, quattro chiacchiere con Iban Coello, Federico Vicentini, Ivan Fiorelli e Antonio Antro sulle serie più attese della Casa delle Idee” - modera: Emanuele D’Ascanio (CapComics)

13:00 - 13:55 _ Showcase: Simone Buonfantino disegna Lorcana modera: Lorenzo Ferrero (Cultura POP)

16:00 - 16:55 _ Mini-corso sulle armature cosplay: impara a realizzarle con My Cosplay LAB! a cura di Domadraghi Cosplay

17:00 - 17:55 _ Showcase con Liang Azha - luci e colori nello stile e nel percorso creativo dell'apprezzatissimo autore di Checkmate! Capture My Heart e Starting With a Lie con Lorenzo Carucci (Jundo) modera: Laura Di Molfetta (Le_Tsundoku)

17:00 - 17:55 _ "Come sono diventato un Wikipediano: Andrea Di Piero racconta la sua esperienza con l’enciclopedia libera" a cura di Wikimedia con l’intervento di Andrea Di Piero CORUSCANT STAGE (nuovo padiglione) 15.00 _ La bellezza degli horror brutti Perché siamo affascinati dai film horror brutti? A parlar di quelli belli sono bravi tutti! Viaggio interattivo nella cinematografia di serie B, con performance e ospite a sorpresa! Intervengono

Davide Sportelli - Caporedatore “DipFear - Horror Cinema Rankings” Nicola L. Conti - Regista indipendente, redattore “DipFear - Horror Cinema Rankings”

13:15 - 14:15 _ I segreti del doppiaggio con CHIARA e MATTIA FABIANO

14:30 - 15:30 _ “La cultura dell’apparenza e la salute mentale al tempo dei social.” _ Quattro chiacchiere con CRISTO

15:45 - 16:45 _ “Attacchi d’arte contemporanea” con GIOVANNI MUCIACCIA

17:00 - 18:00 _ “Lupus Time!” Partita live di Lupus in tabula con DOMENICO DI GIORGIO e MIHAJLO DIMITRIEVSKI MONDSTADT STAGE (nuovo padiglione) 11:00 - 11:55 _ Lovecraft, Magic e D&D: mondi fantastici fra fumetto, gioco di ruolo e

card game con Maurizio Lacavalla (Edizioni BD) e Lorenzo Ghetti (Coconino Press) modera: Mauro Monti (Cultura POP)

13:00 - 13:55 _ Manga Issho e la rivoluzione della prima rivista europea di manga con Federica Di Meo e Davide Morando (Arancia Studio) modera: Marina Mundo (coordinatrice corso Manga Kunren di Grafite Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione)

14:00 - 14:55 _ Dal rilancio di Fumo di China alle nuove proposte editoriali: il futuro

di IF Edizioni con Davide Barzi e Gian Marco De Francisco (curatore Area Fumetto LevanteFOR e presidente gruppo Grafite Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione)

17:00 - 17:55 _ Showcase: Valentina Pinti disegna Elektra e il mondo di Daredevil modera: Domenico Bottalico

18:00 - 18:55 _ “Angelo Porazzi: da Warangel al nuovissimo PorazMonsters. Storia di un autore di giochi da tavolo.” con Angelo Porazzi GOTHAM STAGE (nuovo padiglione) 12:00 - 12:55 _ Più Giappone per tutti! Il Giappone di qua, il Giappone di là… tutti ne parlano, tutti lo spiegano, ma c’è ancora un po’ di confusione sull’argomento, specie quando si tratta di andarci. Cerchiamo di far luce su alcune domande fondamentali, soprattutto riguardo la possibilità di rimanere a vivere con un visto a lungo termine. Con Silvio Franceschinelli di Associazione Giapponese Ochacaffè

17:00 - 17:55 _ "Italo Svevo a fumetti: la novella VINO GENEROSO in graphic novel" Intervengono: Teo D'Apolito e Mino De Tommaso "sceneggiatori" e Marco Russo "disegnatore" CORUSCANT STAGE (nuovo padiglione) 14.00 _ K-pop Marketing Le strategie di marketing e comunicazione dietro il successo degli idol k-pop più amati

Sonia Tricase - Esperta di marketing, consulente e advertiser. ARMY dal 2016.

18.15 _ Creare un videogioco Come avviene la genesi di un videogioco? Dalla nascita di un'idea al suo sviluppo nelle grandi realtà aziendali, insieme a due grandi esperti del settore. Intervengono: Massimo Caggese - Lead Artist @ Funcom. Ex-archeologo. Ha lavorato a: Cyberpunk 2077, Dune: Awakening, Forza Horizon 5, Horizon Call of the Mountain. Paolo Giannico - Lead Artist @ Milestone. Ex-agronomo alla conquista della game industry. Ha lavorato a: MotoGP, Ride, Hotwheels Unleashed, Screamer AREA GRAFITE - SCUOLA DI FUMETTO (nuovo padiglione) SABATO 24 MAGGIO 2025

11:00 - 12:00 _ La New Wave dei comics americani: Skull Crusher! - workshop con Alessio

Zonno (Edizioni BD)

16:00 - 17:00 _ Da Star Wars al fumetto di guerra francese – workshop con Davide Fabbri

12:00 - 13:00 _ Da Grafite a Lorcana – workshop con Mario Oscar Gabriele

16:00 - 17:00 _ Cowabunga! Disegnamo le Tartarughe Ninja – workshop con Vincenzo

“Viska” Federici Meet&Greet e sessioni di firme a LevanteFOR 2025 Tutti gli autori ospiti dell'Area Comics saranno disponibili per firme, sketch e per chiacchierare con i visitatori dalle 11.00/13.00 e dalle 16.00/18.00 - salvo altre impegni come talk e performance. Sabato 24 maggio AREA MEET 1 (nuovo padiglione)

14:30 - 16:30 _ Cydonia

17:00 - 19:00 _ Kurolily

13:15 - 14:30 _ Ckibe

16:00 - 17:30 _ Chef Hiro Domenica 25 maggio AREA MEET 1

13:15 - 15:30 _ Poldo e Sedia

17:00 - 18:00 _ Muciaccia

14:30 - 15:30 _ Fratelli Fabiano

16:15 - 17:45 _ Cristo

LevanteFor 2024 - le attività per i più piccoli

AREA GRAFITE KIDS (nuovo padiglione)

SABATO 24 MAGGIO 2025

17:00 - 18:00 _ Laboratorio di astuzia illustrata! con Sabrina Russo e Danilo Loizedda (Tra

Le Nuvole – IF Edizioni)

DOMENICA 25 MAGGIO 2025

12:00 - 13:00 _ Laboratorio di astuzia illustrata! con Sabrina Russo e Danilo Loizedda (Tra

Le Nuvole – IF Edizioni)

LevanteFOR 2025: Area Tattoo

Dopo il successo della scorsa edizione torna a LevanteFOR 2025 anche l’Area Tattoo. Presenti: Al cuor non si comanda, Alessia Naif, Anastasia Vannella, Damiano Pellicano, Fedekaeru, Il Riso Tattoo, INKONICA, Marilù Tattoo, Leo Barbieri.

LevanteFOR 2025: le attività legate al gioco

La grande novità per LevanteFOR 2025 è la presenza dell'Indie Castle - un'area dedicata agli sviluppatori e game designer, per la divulgazione e valorizzazione sul territorio di giovani e ambiziosi talenti provenienti dagli ambienti studenteschi universitari, startup, aziende o puramente autodidatti e intraprendenti, tutti i dettagli sul sito ufficiale di LevanteFOR 2025 - e di una tappa di IDEA G, una serie di eventi dedicati all'incontro tra autori e autrici di giochi da tavolo. Si tratta di un perfetto punto di ritrovo e incontro per chi vuol ricevere feedback e idee per sviluppare al meglio il proprio gioco da tavolo, ma anche per chi vuole mettersi in contatto con le case editrici di giochi più conosciute.

AREA TCG/GIOCHI DI CARTE (nuovo padiglione)

TUTTI I GIORNI:

Dimostrative giochi di carte presso gli stand Monkeycard, Il Covo del Nerd e JPY Collectibles

11:00 - 19:00 _ dimostrative Warhammer 40k (Stand Monkeycard)Da apertura a chiusura dimostrative Yu-Gi-Oh dimostrative di Beyblade X (Stand Monkeycard)

Domenica 25 maggio:

10:00 - 14:00 _ gioco libero BeyBladeX (Stand Monkeycard)

15:30 _ torneo Ranked Limited IBNA, con iscrizione tramite challonge.com (Stand Monkeycard)

AREA GIOCO DA TAVOLO (nuovo padiglione)

Sabato 24 maggio

11:00 _ Gioca con l’autore Silvano Sorrentino

12:00 _ Gioca con il “Green Player” a Intarsia

16:00 _ Firmacopie “Disegna la tua carta di Lupus in Tabula” con Domenico Di Giorgio e Mihajlo Dimitrievski (presso lo stand dV Giochi/Ghenos Games)

Domenica 25 maggio

11:00 _ Gioca con l’autore Silvano Sorrentino

16:00 _ Firmacopie “Disegna la tua carta di Lupus in Tabula” con Domenico Di Giorgio e Mihajlo Dimitrievski (presso lo stand dV Giochi/Ghenos Games)

AREA GIOCO DI RUOLO (nuovo padiglione)

Dimostrative e campagne di Dungeons&Dragon, Pathfinder, Liblin, L'Ultima bomba e Fallout

LevanteFOR 2025: tornei di gaming

Ricchissimo il programma tornei dell'Area Gaming con ricchi premi in palio.

AREA POKEMON MILLENNIUM (nuovo padiglione)

TUTTI I GIORNI:

10:00 – 15:00 Sfida i tuoi amici nelle postazioni Nintendo Switch

10:00 – 18:00 Impara a giocare a Carte Pokémon con gli esperti

10:00 - 18:00 Colora e Disegna i tuoi Pokémon preferiti

10:00 - 18:00 Scambia e lotta con GCC Pokémon Pocket

10:00 Apertura iscrizioni ai tornei gratuiti

Sabato 24 maggio

14:45 Super Smash Bros. Ultimate

14:45 GCC Pokémon

Domenica 25 maggio

12:00 GCC Pokémon Pocket

14:45 Pokémon Scarlatto e Violetto

14:45 Mario Kart 8 Deluxe

18:00 Quiz Pokémon

19:00 Chiusura e premiazioni

Per il regolamento e l'iscrizione ai Tornei di Gaming Nintendo il sito ufficiale di LevanteFOR 2025.

AREA GAMING (Padiglione 19)

TUTTI I GIORNI: postazioni e gioco libero

Sabato 24 maggio

12:00 _ Torneo di DB SPARKING ZERO

14:30 _ Torneo di Rocket League (2v2)

17:00 _ Torneo di Tekken

Domenica 25 maggio

12:00 _ Torneo di League of Legends

14:30 _ Torneo di Tekken

17:00 _ Torneo di Beatsaber

Per il regolamento e l'iscrizione ai Tornei di Gaming visitate il sito ufficiale di LevanteFOR 2025.

Gli eventi Cosplay a LevanteFOR 2025

Come sempre grande attenzione per le attività e gli ospiti cosplay fra cui Jannet Incosplay, Kicka Cosplay, Miikhy Deafening e Domadraghi.

Sabato 24 maggio - MAIN STAGE (palco esterno)

18:30 - 19:45 _ Sfilata Cosplay (pre-judging alle 17:30)

Per il regolamento e l'iscrizione alla Sfilata Cosplay visitate il sito ufficiale di LevanteFOR 2025.

Domenica 25 maggio - MAIN STAGE (palco esterno)

LevanteFOR 2025: i concerti e il K-POP Dance Fight fest

Nell'Area Palco esterna si alterneranno concerti, incontri e attività.

Sabato 24 maggio - MAIN STAGE (palco esterno)

13:30 - 14:00 _ Esibizione K-Pop con i QT Dream

14:15 - 15:15 _ Dj Set con DJ Shiru

15:30 - 18:15 _ K-Pop Dance Fight Fest (per iscrizioni visitate il sito ufficiale LevanteFOR 2025).

18:30 - 19:45 _ Sfilata Cosplay (pre-judging alle 17:30)

20:00 - 22:30 _ Le Stelle di Hokuto

Domenica 25 maggio - MAIN STAGE (palco esterno)

13:00 - 13:45 _ Esibizione K-pop con le QT Dream

14:00 - 14:30 _ Sfilata Kids

14:45 - 15:45 _ Lezione di musica con Ernesto Marciante live

16:00 - 18:00 _ Gara Cosplay (pre-judging alle 14:30)

18:00 - 18:30 _ Rita Di Cugno in concerto

18:30 - 18:45 _ Premiazioni Gara Cosplay

19:00 - 20:00 _ Kamui e Mika Kobayashi

20:15 _ Concerto Cristina D’Avena e i Gemboy

Come e dove acquistare i biglietti di LevanteFOR 2025

I biglietti per LevanteFOR 2025 sono già in vendita ed è possibile acquistarli sul sito VivaTicket.

Eccovi un pratico schema riassuntivo con tutti i costi dei biglietti: