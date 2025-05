LevanteFOR 2025: la passione colpisce ancora! BIGLIETTI + DATE

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha registrato 30.000 ingressi, LevanteFOR cresce ancora con l’apertura di un secondo padiglione, che si aggiunge al Nuovo Padiglione, per un totale di oltre 20.000 m² di stand, aree tematiche e attività. LevanteFOR 2025 si terrà sabato 24 e domenica 25 maggio presso la Fiera del Levante a Bari. Fumetti, manga, giochi da tavolo e cosplay, Cultura POP è per il terzo anno consecutivo media partner dell'evento pop più importante della Puglia.

Iban Coello, Liang Azha, Mirka Andolfo, Poldo, Cydonia e Cristina D'avena animeranno LevanteFOR 2025

Quest’edizione porterà a Bari ancora una volta ospiti straordinari, come il disegnatore spagnolo Iban Coello, noto per il suo lavoro su Venom, Venomverse e Venom War, che ha firmato la locandina di quest’anno.

Nell'Area Comics presenti fra gli altri il disegnatore cinese Liang Azha (in collaborazione con Jundo) autore di All of You, Checkmate! Capture My Heart e Starting with a Lie.

E la superstar italiana Mirka Andolfo (Sweet Paprika, Blasfamous).

Non mancheranno gli appuntamenti musicali: Cristina D’Avena, con i Gemboy, si esibirà dal vivo il 25 maggio, per una serata che celebra le sigle dei cartoni animati più amati. Inoltre la cantautrice Mika Kobayashi, nota per le sue sigle di anime e videogiochi, e il gruppo di artisti samurai KAMUI, guidati da Tetsuro Shimaguchi (coreografo dei film di Kill Bill), che unisce arti marziali e performance teatrali, arricchiranno il programma con spettacoli esclusivi.

Tra gli ospiti annunciati spiccano Poldo, noto creator dallo stile versatile e ironico che porta in scena curiosità e aneddoti legati alla cultura pop, e Cydonia, conosciuto per i suoi contenuti legati al gaming. Il suo canale dedicato ai videogiochi ha saputo conquistare un pubblico fedele e dinamico.

Per i millennials nostalgici invece sarà l’occasione per incontrare dal vivo Giovanni Muciaccia, il celebre presentatore del programma creativo Art Attack.

Come e dove acquistare i biglietti di LevanteFOR 2025

I biglietti per LevanteFOR 2025 sono già in vendita ed è possibile acquistarli sul sito VivaTicket.

Eccovi un pratico schema riassuntivo con tutti i costi dei biglietti: