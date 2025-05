LevanteFOR 2025 - concerti, gadget esclusivi e tornei

Siete pronti a vivere tutte le emozioni di LevanteFOR 2025! La terza edizione della kermesse barese, appuntamento numero 1 in Puglia per tutti gli appassionati di fumetto, cosplay, gioco e cultura nerd, sarà ricchissima di concerti, spettacoli, attività e gadget esclusivi!

LevanteFOR 2025 si terrà a Bari il 24 e 25 maggio 2025 presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante.

I concerti e gli spettacoli di LevanteFOR 2025

Cristina D'Avena con i Gemboy

Domenica 25 Maggio, sul palco salirà sul palco di LevanteFOR la Regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D'Avena accompagnata dagli irriverenti Gemboy.

Mika Kobayashi

Direttamente dalle colonne sonore di Attack on Titan, The Promised Neverland, Final Fantasy e tanti altri anime e videogiochi iconici, arriva a Levante For una voce che non si dimentica. Potente, intensa, emozionante: Mika porta sul palco tutto il suo mondo, tra pianoforte, battaglie epiche e melodie che arrivano dritte al cuore.

Kamui Samurai Spirits

Per la prima volta a LevanteFOR arrivano i Kamui Samurai Spirits, straordinari Samurai Artists direttamente dal Giappone, insieme alla voce intensa e cinematografica di Mika Kobayashi. Con oltre 150 città toccate in tutto il mondo, i KAMUI fondono arte marziale, teatro e bellezza visiva in uno stile inconfondibile di performance samurai. Fondati e guidati da Tetsuro Shimaguchi – attore, coreografo e maestro delle scene di combattimento di Kill Bill Vol.1 di Tarantino – i KAMUI incarnano la potenza e l’eleganza della tradizione giapponese, trasformandola in arte da vivere dal vivo. Un incontro tra tradizione millenaria e modernità scenica, tra energia e poesia, tra movimento e musica.

Stelle di Hokuto

Il sabato sera del LevanteFOR 2025 si chiuderà con il concerto della cartoon cover band più famosa di Puglia!

K-POP Dance Fight Fest

LevanteFOR 2025 ospiterà la gara sabato 24 maggio Crew e solisti si sfideranno a suon di pop coreano in esibizioni senza precedenti! Solo i migliori verranno premiati e il miglior solista andrà a rappresentare la Puglia alla finale del contest che si terrà al COMICON Bergamo! Per iscrizioni visitate il sito ufficiale LevanteFOR 2025.

I gadget esclusivi di LevanteFOR 2025

Saranno ben due i gadget esclusivi marchiati LevanteFOR 2025.

Il Funko! POP a tiratura limitata:

E l'esclusivo playmat realizzato da Florinda Zanetti:

Sarà inoltre presente Autograph Certificazioni. Si tratta di un servizio di live-cert che rappresenta l’evoluzione nel mondo della certificazione degli autografi. A differenza della classica certificazione postuma, il processo qui avviene in tempo reale, proprio nel momento in cui l’autografo viene realizzato!

A questi si aggiunge poi il consueto annullo filatelico di Poste Italiane.

Le mostre di LevanteFOR 2025

Mostra di Costumi a cura di Iridiel e Domadraghi

Personali dedicate a Stefano Tamiazzo, Liang Azha e The Mico. Infine in collaborazione con PosteItaliane verrà allestita 20 anni di Magia: Winx Club in Mostra.

Meet&Greet e sessioni di firme a LevanteFOR 2025 Tutti gli autori ospiti dell'Area Comics saranno disponibili per firme, sketch e per chiacchierare con i visitatori dalle 11.00/13.00 e dalle 16.00/18.00 - salvo altre impegni come talk e performance. Sabato 24 maggio AREA MEET 1 (nuovo padiglione)

14:30 - 16:30 _ Cydonia

17:00 - 19:00 _ Kurolily

13:15 - 14:30 _ Ckibe

16:00 - 17:30 _ Chef Hiro Domenica 25 maggio AREA MEET 1

13:15 - 15:30 _ Poldo e Sedia

17:00 - 18:00 _ Muciaccia

14:30 - 15:30 _ Fratelli Fabiano

16:15 - 17:45 _ Cristo

LevanteFor 2025 - le attività per i più piccoli

AREA GRAFITE KIDS (nuovo padiglione)

SABATO 24 MAGGIO 2025

17:00 - 18:00 _ Laboratorio di astuzia illustrata! con Sabrina Russo e Danilo Loizedda (Tra

Le Nuvole – IF Edizioni)

DOMENICA 25 MAGGIO 2025

12:00 - 13:00 _ Laboratorio di astuzia illustrata! con Sabrina Russo e Danilo Loizedda (Tra

Le Nuvole – IF Edizioni)

Le Nuvole – IF Edizioni) 17:00 - 18:00 _ Disegniamo i dinosauri con Paleo Stories con Blu Pieraccioli (BeccoGiallo)

LevanteFOR 2025: le attività legate al gioco

La grande novità per LevanteFOR 2025 è la presenza dell'Indie Castle - un'area dedicata agli sviluppatori e game designer, per la divulgazione e valorizzazione sul territorio di giovani e ambiziosi talenti provenienti dagli ambienti studenteschi universitari, startup, aziende o puramente autodidatti e intraprendenti, tutti i dettagli sul sito ufficiale di LevanteFOR 2025.



Ci sarà po una tappa di IDEA G, una serie di eventi dedicati all'incontro tra autori e autrici di giochi da tavolo. Si tratta di un perfetto punto di ritrovo e incontro per chi vuol ricevere feedback e idee per sviluppare al meglio il proprio gioco da tavolo, ma anche per chi vuole mettersi in contatto con le case editrici di giochi più conosciute.

I tornei di gaming

Ricchissimo il programma tornei dell'Area Gaming con ricchi premi in palio.

AREA POKEMON MILLENNIUM (nuovo padiglione)

TUTTI I GIORNI:

10:00 – 15:00 Sfida i tuoi amici nelle postazioni Nintendo Switch

10:00 – 18:00 Impara a giocare a Carte Pokémon con gli esperti

10:00 - 18:00 Colora e Disegna i tuoi Pokémon preferiti

10:00 - 18:00 Scambia e lotta con GCC Pokémon Pocket

10:00 Apertura iscrizioni ai tornei gratuiti

Sabato 24 maggio

14:45 Super Smash Bros. Ultimate

14:45 GCC Pokémon

Domenica 25 maggio

12:00 GCC Pokémon Pocket

14:45 Pokémon Scarlatto e Violetto

14:45 Mario Kart 8 Deluxe

18:00 Quiz Pokémon

19:00 Chiusura e premiazioni

Per il regolamento e l'iscrizione ai Tornei di Gaming Nintendo il sito ufficiale di LevanteFOR 2025.

AREA GAMING (Padiglione 19)

TUTTI I GIORNI: postazioni e gioco libero

Sabato 24 maggio

12:00 _ Torneo di DB SPARKING ZERO

14:30 _ Torneo di Rocket League (2v2)

17:00 _ Torneo di Tekken

Domenica 25 maggio

12:00 _ Torneo di League of Legends

14:30 _ Torneo di Tekken

17:00 _ Torneo di Beatsaber

Per il regolamento e l'iscrizione ai Tornei di Gaming visitate il sito ufficiale di LevanteFOR 2025.

Come e dove acquistare i biglietti di LevanteFOR 2025

I biglietti per LevanteFOR 2025 sono già in vendita ed è possibile acquistarli sul sito VivaTicket.

