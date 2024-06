L'emozionante Assassin's Creed Mirage per Xbox a 25€!

Avete effettuato il pre-order di Assassin's Creed Shadows? Sappiate che Assassin's Creed Mirage è oggi disponibile su Amazon a soli 24,99€ invece di 47,89€, con uno sconto del 48%. In questa avventura indosserete i panni di Basim, un giovane ladruncolo colpito da visioni che lo porteranno a diventare un Maestro Assassino. Esplorate la vivace Bagdad del IX secolo, lanciatevi in corse acrobatiche per la città e scoprite segreti in quattro diversi quartieri brulicanti di vita. Diventate l'assassino più versatile nella storia della serie, svelando un racconto di formazione ricco di azione e profondità narrativa.

Assassin's Creed Mirage per Xbox, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed Mirage si rivolge agli appassionati di storia e di azione, offrendo un'esperienza di gioco sia per i novizi sia per i veterani della serie. È particolarmente consigliato a chi ama immergersi in ricostruzioni storiche ricche di dettagli e adora le narrazioni avvincenti in cui le scelte e le azioni del giocatore hanno un impatto significativo sulla storia. Il gioco soddisfa le esigenze di chi cerca un'avventura stimolante grazie alla sua combinazione unica di esplorazione, strategia e l'ampia varietà di sfide.

Attraverso le vicende di Basim, i giocatori vivranno un'emozionante storia di rovina e riscatto navigando attraverso le affollate vie della Bagdad del IX secolo. L'esperienza è arricchita da meccaniche di gioco aggiornate che permettono corse acrobatiche urbane e assassinii furtivi. Vi troverete a esplorare una città piena di vita, interagire con i suoi abitanti e scoprire i segreti dei suoi quartieri. Con una narrazione coinvolgente, il gioco rappresenta un tributo alle origini, immergendovi in un racconto epico e eccezionale.

Con un prezzo scontato di 24,99€ invece di 47,89€, Assassin's Creed Mirage rappresenta un'offerta imperdibile per i fan della serie e per chi desidera immergersi in un avventuroso viaggio nel tempo. Il gioco non solo vi affascinerà con la sua storia coinvolgente e gameplay innovativo, ma vi porterà anche nel cuore di una Bagdad ricca di dettagli da esplorare. Questo titolo è consigliato a chi cerca un'esperienza di gioco avventurosa e ricca di azione.

Vedi offerta su Amazon