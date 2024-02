SUPER sconto su questo set LEGO Bowser! (-50€)

Se siete appassionati dei set LEGO, su Amazon trovate un'ottima offerta per il Set LEGO di Bowser. Questo esclusivo kit di modellismo invita adulti e fan di Super Mario a costruire una versione snodabile 3D di Bowser, il famoso arcinemico della saga, per esporre o per giocare. Perfetto per ricreare le battaglie iconiche, viene fornito con una base da battaglia dotata di torri abbattibili e un blocco POW con Action Tag. Originariamente proposto a 269,99€, è ora disponibile a solo 219,99€, facendovi risparmiare ben il 19% sul prezzo di listino.

Set LEGO di Bowser, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo kit di modellismo si rivela perfetto per chi cerca un pezzo da collezione unico, dotato di un elevato livello di dettaglio e di interattività. La figura di Bowser, snodabile e dotata di caratteristiche come la testa rotante, la coda mobile e il lanciafiamme, promette di catturare l'attenzione non solo per la sua imponenza ma anche per la possibilità di creare pose diverse, alimentando l'immaginario del videogioco iconico.

Particolarmente consigliato a chi desidera arricchire la propria collezione di gadget legati al Super Mario o a chi è alla ricerca di un'idea regalo originale per un fan del franchise. Questo set non è solo un'espressione della passione per il modellismo ma anche un tributo alla cultura videoludica, progettato per offrire un'esperienza di gioco interattiva grazie alla compatibilità con i set Starter Pack di LEGO Mario, Luigi e Peach (venduti separatamente).

Insomma, un vero e proprio pezzo da collezione che potrebbe fare ingolosire qualsiasi fan Nintendo, soprattutto adesso che potete risparmiare 50€ sul prezzo di listino, portandolo a casa a soli 219,99€!

