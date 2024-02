SPLENDIDA Polaroid LEGO ora a soli 65€, in sconto su Amazon!

Se siete amanti della fotografia e dei mattoncini LEGO, vi segnaliamo l'offerta di Amazon per il set Polaroid OneStep SX-70. Inizialmente venduto a 75€, ora si porta a casa con uno sconto del 12%, che vi permette di averlo a soli 65,79€. Come immaginate, è un kit che omaggia la fotografia instantanea vintage, permettendovi di sbizzarrirvi a ricreare una macchina fotografica fin nei suoi minimi dettagli, dal mirino alle diverse manopole.

Polaroid LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

La Polaroid LEGO è l'ideale per chi è alla ricerca di un oggetto da collezione che celebri la storia della fotografia, offrendo allo stesso tempo un divertente progetto creativo. Con dettagli autentici come il mirino e lo spettro dei colori, questo kit conquisterà il cuore degli amanti del vintage e dei fotografi, sia amatoriali che professionisti, che apprezzano una nota di nostalgia. Questo set rappresenta anche un'ottima idea regalo per adolescenti che si avvicinano al mondo della fotografia e desiderano scoprire le sue radici. Grazie alla guida passo-passo inclusa, arricchita da interviste e curiosità, il processo di costruzione diventa educativo e coinvolgente.

Il set LEGO della Fotocamera Polaroid OneStep SX-70 include anche tre foto illustrate costruibili, rendendolo un oggetto da collezione davvero speciale. Caratteristiche sorprendenti come la possibilità di "stampare" foto inserendo una delle tre immagini illustrate aggiungono un tocco di magia.

Con un prezzo di 65,79€ invece dei 75€ originali, la Polaroid LEGO è un regalo ideale per gli amanti della fotografia, del modellismo e dei ricordi d'epoca. La sua ricchezza di dettagli, la fedeltà al modello originale e le funzionalità interattive lo rendono un oggetto di grande valore sia per adulti che per adolescenti.

