SUPER sconto sulla Cinepresa Walt Disney LEGO: costa meno di 85€!

Celebrate il centesimo anniversario di Disney con il set LEGO Cinepresa omaggio a Walt Disney, attualmente in offerta esclusiva su Amazon! Prima proposto a 94,95€, questo set è ora disponibile per soli 84,98€, permettendoti di risparmiare l'11%. Con i suoi 811 pezzi, potrai costruire una cinepresa vintage che nasconde una sorpresa unica tra i suoi meccanismi, consentendoti di ricreare momenti iconici dei film Disney. È il regalo perfetto per gli appassionati di LEGO e i collezionisti che cercano un pezzo da esposizione che celebra la ricca eredità di Disney.

Cinepresa Omaggio a Walt Disney LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

Il set LEGO Omaggio a Walt Disney Camera celebra il passaggio del primo secolo dalla nascita del magico mondo di Topolino, un acquisto perfetto per coloro che amano le affascinanti narrazioni della Disney. La ricostruzione di una cinepresa d'epoca e la possibilità di esibire le minifigure leggendarie come Topolino, Minnie, Bambi e Dumbo, insieme all'indimenticabile Walt Disney, la rendono un perfetto modo di celebrare il passato dell'azienda.

Questo kit composto da 811 pezzi consente di assemblare una fedele riproduzione di una cinepresa d'epoca, completa di pannello posteriore apribile e di una striscia di pellicola che richiama 20 film iconici Disney. Dotato di un clapboard da regista e di una cinepresa multi-piano, il set include anche tre minifigure LEGO rappresentanti Walt Disney, Topolino e Minnie, oltre alle figure di Bambi e Dumbo per aggiungere ulteriore valore al pacchetto.

Questo set rappresenta non solo un'esperienza di costruzione divertente, ma anche un autentico pezzo da esposizione, perfetto per la casa o l'ufficio. Approfittatene adesso prezzo incredibile di soli 84,98€ per risparmiare l'11%, un evento davvero raro per i set LEGO, che raramente sono scontati!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!