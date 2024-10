LEGO BrickHeadz: scopri come ottenere l'esclusivo set a tema Fortnite!

LEGO ha recentemente lanciato una promozione esclusiva per i membri del programma LEGO Insiders, che offre l'opportunità di ottenere il set Bombarola lucente LEGO Fortnite BrickHeadz in omaggio. Questa promozione, valida dall'1 al 3 ottobre 2024 per gli ordini effettuati online su LEGO fino a esaurimento scorte. L'offerta è un'occasione imperdibile per i fan di Fortnite e di LEGO, che possono così aggiungere alla propria collezione un pezzo esclusivo e ricercato​.

Offerta set LEGO Bombarola lucente, chi dovrebbe approfittarne?

Il set Bombarola lucente LEGO Fortnite BrickHeadz include 151 pezzi e permette di costruire una versione BrickHeadz del celebre personaggio Bombarola lucente, noto per i suoi iconici capelli rosa e gli occhiali da sole. Il design accurato e i dettagli ben realizzati rendono il personaggio immediatamente riconoscibile, offrendo un'esperienza di costruzione divertente e stimolante. Una volta completato, il set può essere esposto su una base inclusa, aggiungendo un tocco decorativo alle stanze di bambini e adulti​.

L'offerta è disponibile per tutti gli ordini di 90 € o più di prodotti LEGO, ad esclusione di quelli effettuati tramite il servizio Pick a Brick. È necessario essere iscritti al programma LEGO Insiders per usufruire della promozione durante il periodo anticipato. Inoltre, ogni famiglia potrà richiedere un solo set omaggio, che non può essere scambiato, acquistato separatamente o rimborsato​.

Questo set non solo entusiasma i fan di Fortnite, ma offre anche ai collezionisti di LEGO una costruzione unica da aggiungere alla propria collezione di BrickHead. La Bombarola lucente non è solo un'aggiunta perfetta per chi ama il celebre videogioco, ma rappresenta anche un'ottima idea regalo per i giovani appassionati di LEGO e videogiochi. Approfittate di questa promozione limitata e assicuratevi questo set esclusivo prima che le scorte si esauriscano.

