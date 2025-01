Le tartarughe Ninja sono tornate: Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed oggi è SCONTATO del 38%!

Tuffatevi nell’azione con Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, oggi disponibile su Amazon a soli 24,90€, grazie a uno sconto imperdibile del 38% sul prezzo originale. È il momento perfetto per unirvi a Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello in un’avventura ricca di azione e divertimento nelle strade di New York City!

In questo gioco d’azione a scorrimento laterale, potrete affrontare sfide avvincenti sia in solitaria sia in modalità cooperativa locale per due giocatori. Ogni Tartaruga Ninja è dotata di mosse e abilità uniche che potrete sbloccare nel corso del gioco, garantendo un’esperienza personalizzabile e adatta a ogni stile di combattimento. L’ambientazione urbana e la storia coinvolgente vi faranno immergere completamente nell’universo delle Tartarughe Ninja, offrendo ore di intrattenimento per giocatori di tutte le età.

Se siete amanti dei giochi cooperativi, la modalità co-op locale è il fiore all’occhiello di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed. Condividete l’avventura con un amico o un familiare e pianificate insieme la vostra strategia per sconfiggere nemici e boss sempre più impegnativi. Grazie alla possibilità di esplorare le mosse speciali di ogni personaggio, il gioco offre un’elevata rigiocabilità, ideale per chi desidera vivere l’azione da diverse prospettive.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica di rivivere le emozioni dell’universo delle Tartarughe Ninja. Approfittate ora dell’offerta su Amazon e portate a casa Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed a 24,90€ invece di 39,99€. Unitevi ai quattro eroi mascherati e scoprite un’avventura che vi conquisterà con azione, nostalgia e tanto divertimento!