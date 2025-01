Le promo di San Valentino arrivano anche su Acer: fino a 300€ di sconto per una festa degli innamorati nerd!

Quest’anno San Valentino si tinge di adrenalina con le offerte Acer! Fino al 17 febbraio, o fino a esaurimento scorte, potete approfittare di sconti fino a 300€ su una vasta gamma di accessori e dispositivi gaming. Mouse, cuffie, notebook da gioco, tastiere e tanto altro del rinomato marchio vi aspettano a prezzi imperdibili. Che siate appassionati di videogiochi o alla ricerca di un regalo perfetto, queste offerte renderanno il vostro San Valentino ancora più speciale.

Tra le promozioni più interessanti, spicca il mouse Predator Cestus 315, pensato per garantire precisione e comfort durante le vostre sessioni di gioco. Con un design ergonomico, 8 pulsanti programmabili e 4 livelli di DPI regolabili accompagnati da LED colorati, questo mouse è perfetto per ogni tipo di gamer. Il sensore Pixart 3325 e i 6.500 DPI massimi vi permetteranno di affrontare ogni sfida con la massima reattività e precisione.

Per chi preferisce un’esperienza di gioco più immersiva, non perdete l’offerta sul controller wireless Acer Nitro. Dotato di joystick asimmetrici, connettività Bluetooth 5.0 e un pulsante Turbo, questo controller garantisce prestazioni eccellenti su piattaforme Windows e Android. Grazie al doppio motore di vibrazione e ai trigger analogici, vivrete ogni partita con un realismo senza pari.

Infine, per chi desidera un’esperienza visiva ai massimi livelli, il monitor gaming Acer KG1 è la scelta ideale. Con un display Full HD da 25 pollici, 180 Hz di refresh rate e un tempo di risposta di 1 ms, questo monitor offre immagini fluide e dettagli incredibili. La tecnologia Vertical Alignment (VA) assicura angoli di visione ampi, mentre l’HDR10 e la sincronizzazione AMD FreeSync migliorano ulteriormente la qualità visiva. Grazie agli ingressi DisplayPort e HDMI, è perfetto per qualsiasi configurazione di gioco.

Le offerte di San Valentino Acer sono valide solo per un periodo limitato, quindi non aspettate! Scegliete tra accessori di alta qualità e dispositivi gaming pensati per regalarvi esperienze uniche. Approfittate degli sconti fino a 300€ e rendete speciale il vostro San Valentino con i prodotti Acer!