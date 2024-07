L'allegro chirurgo a soli 16€: un classico ad ALTA TENSIONE!

L'allegro chirurgo è ormai entrato di diritto nei classici giochi da tavolo più richiesti. Con un'offerta imperdibile, oggi è disponibile al prezzo di 16,50€, rispetto al costo originale di 32,99€. Questo significa uno sconto del 50% sull'acquisto! "L'allegro chirurgo" vi mette alla prova con sfide divertenti e istruttive, permettendovi di affinare abilità e coordinazione. È il gioco perfetto per divertirsi in solitaria o con gli amici di tutte le età.

L'allegro chirurgo, chi dovrebbe acquistarlo?

L'allegro chirurgo è il gioco da tavolo elettronico perfetto per bambini e bambine a partire dai 6 anni di età che amano intraprendere sfide divertenti e stimolanti. Raccomandato per i piccoli che desiderano esplorare il mondo della medicina in modo giocoso, stimola l'abilità e la coordinazione in maniera educativa e divertente. Grazie alla sua natura interattiva, è ideale per chi cerca un gioco che unisca l'azione manuale a elementi di rapidità e precisione, allenando a mantenere la calma sotto pressione e a sviluppare una mano ferma e sicura.

Il gioco invitando i partecipare a "operare" su un paziente virtuale, Cavity Sam, senza far scattare l'allarme. Utilizzando le pinzette fornite, bisogna rimuovere parti anatomiche senza toccare i bordi delle cavità. Se i bordi vengono toccati, un suono segnala l'errore e il naso di Cavity Sam si illumina. L'obiettivo è rimuovere il maggior numero di parti anatomiche doloranti riuscendo a guadagnare denaro; alla fine, il giocatore più ricco vince.

L'allegro chirurgo viene attualmente offerto a 16,50€ rispetto al prezzo originale di 32,99€, rendendolo un acquisto ancora più allettante. Grazie alla sua capacità di intrattenere e insegnare allo stesso tempo, il gioco rappresenta un'opzione di acquisto consigliata per chi cerca un'attività divertente per ogni fascia di età.

