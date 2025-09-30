Hot Toys ha ufficialmente aperto i preordini della nuova action doll dedicata alla Torcia Umana (Human Torch), ispirata al film The Fantastic Four: First Steps. Si tratta di un’uscita che unisce fedeltà cinematografica e cura artigianale, pensata per i collezionisti che desiderano aggiungere alla propria vetrina un pezzo unico legato all’universo Marvel.

La Torcia Umana - Hot Toys

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Il film The Fantastic Four: First Steps ci riporta in una dimensione alternativa dal fascino rétro-futuristico, ambientata negli anni ’60 tra razzi, satelliti e il mito della corsa allo spazio. In questo scenario, i Fantastici Quattro affrontano minacce cosmiche come Galactus e Silver Surfer, ritrovando la propria forza non soltanto nei poteri, ma soprattutto nell’unità che li contraddistingue. A spiccare è Johnny Storm, interpretato da Joseph Quinn: ribelle, ironico e carismatico, la Torcia Umana rappresenta l’anima più giovane e vivace del gruppo.

Hot Toys, rinomata per l’attenzione ai dettagli e l’iperrealismo delle sue creazioni, propone questa figure in scala 1:6 con una serie di caratteristiche esclusive. La scultura della testa utilizza la tecnologia Separate Rolling Eyeballs, che consente di muovere gli occhi indipendentemente per ottenere pose dinamiche ed espressive. I capelli biondi sono scolpiti con grande realismo, mentre l’uniforme blu e bianca dei Fantastici Quattro è realizzata in tessuto tecnico di alta qualità, completa di cintura e stivali coordinati.

Il set include dieci mani intercambiabili, tra cui due con effetto fiamma translucido, ideali per ricreare le scene più iconiche della pirogenesi di Johnny. L’elemento più spettacolare è l’accessorio effetto fiamma volante: una colonna di fuoco translucida alta 32 cm che sostituisce la parte inferiore del corpo, permettendo di simulare il volo del personaggio.

La confezione comprende anche una base espositiva robusta, studiata per supportare pose dinamiche. Per i collezionisti più esigenti, è disponibile un’edizione speciale limitata che include una carta da collezione in metallo con artwork ispirato al film, custodita in una mini-vetrina.

Data di uscita

Distribuita ufficialmente in Europa da Heo, l’action doll della Torcia Umana è già disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati, con uscita prevista per la fine del 2026. Un pezzo imperdibile per chi segue la linea Hot Toys e desidera portare nella propria collezione il fuoco vivo dei Fantastici Quattro.