La potente ASUS ROG Ally non è mai costata così POCO! -25%

L'Amazon Gaming Week è iniziata da qualche giorno, segnando un'opportunità imperdibile per gli appassionati del settore. Questo evento rappresenta il momento ideale per esplorare e approfittare di una vasta gamma di offerte eccezionali dedicate al mondo del gaming. Che siate alla ricerca di videogiochi all'ultima moda o degli accessori più avanzati, la Gaming Week vi garantisce proposte allettanti e di alta qualità.

Ad esempio, potete portarvi a casa la potente console portatile ASUS ROG Ally a soli 599€ con uno sconto del 25% sul prezzo consigliato di 799€. Non perdete l'occasione di portare la vostra esperienza di gioco a un livello superiore, soprattutto ora che è possibile farlo al prezzo più basso di sempre!

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarla?

ASUS ROG Ally si configura come una scelta ideale per coloro che sono sempre in movimento ma non vogliono rinunciare alla propria passione per il gaming su piattaforme di alto livello. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla potenza garantita dal processore AMD Ryzen Z1 Extreme, questa console è perfetta per gli aficionados del gioco in mobilità che cercano prestazioni paragonabili a quelle di un PC desktop. Con ben 16 GB di RAM e un SSD PCIE da 512 GB, fornisce tutto lo spazio e la velocità necessaria per giochi ad alta definizione, offrendo al contempo la praticità di un dispositivo portatile.

Dotata di un display touchscreen da 7" a 1080p con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ASUS ROG Ally risponde anche alle esigenze di coloro che, oltre a giocare, intendono utilizzare la console per streaming in diretta o connessioni social, grazie alla sua versatilità garantita dal sistema operativo Windows 11. Il design ergonomico, la possibilità di espandere la capacità di archiviazione e una connettività super veloce con WiFi 6E la rendono inoltre una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo all'avanguardia, capace di offrire lunghe sessioni di gioco confortevoli senza compromessi sulla qualità. Per maggiori informazioni sul prodotto, vi consigliamo inoltre di dare un'occhiata alla nostra recensione completa.

In definitiva, ASUS ROG Ally si distingue per la sua combinazione innovativa di design, prestazioni e portabilità, ed è ora in promozione a un prezzo speciale di 599€. Se cercate un dispositivo gaming all'avanguardia che possa fungere anche da PC portatile, l'ASUS ROG Ally rappresenta una scelta eccellente.

